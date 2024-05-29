Bodrum FK’nın imha planı

Trendyol 1. Lig'de Süper Lig için sayılı günleri kalan Bodrum FK, hedefe kilitlendi. Yarın 1. Lig Play- Off finalinde Sakaryaspor karşısında terleyecek Muğla ekibinin bu karşılaşmaya özel stratejiler geliştirdiği ifade edildi. Yeşil-beyazlı ekip, geçen seneden yarım kalan hesabı kapatmak için vites arttırırken, teknik direktör İsmet Taşdemir'in oyuncular ile hafta içi sık sık birebir toplantılar yaparak motivasyon yüklemesi yaptığı kaydedildi. Hücum ağırlıklı bir oyun tercih etmeye hazırlanan Taşdemir, geçen sene final karşılaşmasında Pendikspor karşılaşmasında yapılan hataların tekrar edilmemesi için özel çalışmalar yaptığı kaydedilirken, hafta boyunca oyuncularına 'Önce durdur, sonra vur' taktiğini çalıştırdığı öğrenildi.

HÜCUMA ÖZEL STRATEJİ

Teknik direktör kritik karşılaşmaların tecrübeli golcüleriyle toplantılar yaparak insiyatif almalarını istediği belirtildi. Özellikle Kenan Özer ve Gökdeniz Bayrakdar ile sık sık görüşmeler yapan Taşdemir'in bu ikiliden beklentisinin yüksek olduğu ve Sakaryaspor karşısında oyunculardan gol beklediği gelen bilgiler arasında. Öte yandan 2. Tur müsabakasında Çorum FK karşısında maça 81. dakikada giren ve arka adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle 90. dakikada oyundan çıkan Ganalı hücumcu Osman Haqi'nin Sakarya karşısında oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

BODRUM'UN KASASI DOLACAK

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele etmeyi hedefleyen yeşil-beyazlılar mutlu sona ulaşırsa katılım bedeli olarak 86 milyon 500 bin TL'yi kasasına koyacak. Süper Lig'de yeni sezonda mücadele edecek 19 takım galibiyet başına yaklaşık 6 milyon TL'nin sahibi olacak. Beraberlik durumunda yine kulüplere 3 milyon TL'ye yakın ödeme yapılacak. Tarihi fırsatı kaçırmak istemeyen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselmesi durumunda 150 milyon TL'yi aşabilecek bir gelirin sahibi olacak.