Filenin Sultanları Almanya karşısında

DÜNYA 1 numarası, son Milletler Ligi Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında ABD'de sahne alıyor. Ay-yıldızlılar, Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 4'üncü Grup'ta Teksas eyaletinin Arlington kentinde Almanya, Sırbistan, Güney Kore ve ABD ile karşılaşacak. Milliler, gruptaki ilk maçında bugün saat 22.30'da Almanya ile karşı karşıya gelecek. Organizasyonun Antalya etabında 2 galibiyet 2 yenilgi alan ve 7 puan toplayan "Filenin Sultanları", Milletler Ligi'nin ABD ayağını layıpsız atlatmak istiyor. Ay-yıldızlılar, Almanya maçının ardından 31 Mayıs Cuma günü Sırbistan, 1 Haziran Cumartesi günü Güney Kore ve 2 Haziran Pazar günü ise ABD ile karşı karşıya gelecek.