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Haberler Spor Ege potada umut dolu

Ege potada umut dolu

Gelecek sezon Süper Lig’de mücadele edecek olan iki Ege temsilcisi, çalışmalara başlayacak. Bu sene başarılı bir maratonu geride bırakan Manisa Büyükşehir Belediyespor ile geçen yıl olduğu gibi yine son haftalarda lige tutunan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'te kurmaylar çalışıyor

HABER MERKEZİ
Ege potada umut dolu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde iyi bir sezonu geride bırakan iki Ege temsilcisi, şimdiden gelecek sezonun planlamalarına başladı. Tarihinde ilkleri gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediyespor, aynı başarıları gelecek sezonda göstermeye çalışacak. İlk kez mücadele ettiği Avrupa arenasında 2. tura kalmayı başaran yeşil-beyazlılar, güçlü rakipleri karşısında elinden geleni yapsa da elenmişti. Ligde ise sezonu 6. sırada tamamlayan ve Beşiktaş ile eşleşen Manisa ekibi, Play-Off çeyrek finalinde rakibine elendi. Manisa BŞB'de kurmaylar, şimdiden çalışmalara başlayarak gelecek sezon bu başarının üzerine koymak adına kadro yapılanmasına başladı.

ÇAĞDAŞ BODRUM TUTUNAMADI

Geçen sezon olduğu gibi yine son haftalardaki galibiyetlerle ligi tutunan Merkezefendi Belediyesi Basket ise ligde kalışını kutluyor. Zor bir yılı geride bırakan Denizli ekibinde kurmaylar, gelecek sezon da aynı sıkıntıları yaşamamak için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Geçen sezon önemli isimleri Türk basketboluna kazandıran mavi-yeşilliler, hem yetiştirci hem de yarışmacı bir takım yaratmanın peşinde. Çağdaş Bodrum ise en üstteki ilk yılında tutunamadı ve küme düştü. Muğla ekibi gelecek sezon Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele edecek.

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