‘Hedefe ulaştık’

Trendyol 1. Lig'de bitime 6 hafta kala geldiği Manisa FK'nin kümede kalmasını sağlayan teknik direktör Levent Devrim, iyi ekiplerden kurulu bir ligde doğru planlamanın şart olduğunu söyledi. Devrim, yaptığı açıklamada göreve geldiğinde ligdeki konumu iyi olmayan siyah-beyazlılarda oyuncuların çok doğru bir duruş sergilediğini vurguladı. Bu süreçte ligde kalmayı başardıklarını ifade eden Devrim, "Sezon başı hedefi değildi ama son 6 haftadaki hedef ligde kalmaktı. Onu başardık, son 5 haftada güzel bir seri yakaladık. Böylece son bir haftayı da rahat geçtik. Dolayısıyla bu anlamda hedefimizi yakaladığımız için mutluyuz" dedi. Manisa FK ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladığını anımsatan Devrim, takımla devam etme konusunun önümüzdeki günlerde netleşeceğini vurguladı.

"BÜTÇE ÇOK ÖNEMLİ"

1. Lig'in çok zor bir lig olduğunu belirten Devrim, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ligde çok doğru planlama yapmak lazım. İyi takımlar var, şehir takımları çok fazla. Sezon başında gerek oyuncu gerek organizasyon planlamasını çok iyi yapmanız lazım. Kulüp gücü ve doğru bütçe çok önemli. Yıl içerisinde o bütçeye sadık kalmak çok önemli. Verdiğiniz sözlerin yerine gelmesi çok önemli. Dolayısıyla bunları sağladığınız zaman kulüp özelinde de steril bir hava yakaladığınızda başarılı oluyorsunuz."

AYRILACAK İSİMLER BELLİ OLACAK

Manisa FK'da gözler yeni sezona çevrilirken, yönetimin ilk olarak sözleşmesi sona eren teknik direktör Levent Devrim ile bir görüşme yapacağı ifade edildi. Görüşmeden çıkacak sonucun ardından kurmayların kalacak ya da gidecek futbolcularla ilgili hamlede bulunacağı kaydedildi. Siyah-beyazlılarda Erhan Erentürk, Furkan Doğan, Bedirhan Altunbaş, Andrej Djokanovic, Bekir Karadeniz, Eduart Rroca, Mohamed Ofkir, Doğukan Emeksiz, Jetmir Topalli, John Mary ve Sandro Lima'nın sözleşmeleri 30 Haziran'da sona erecek.