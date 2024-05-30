Pınar KSK kötü başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Anadolu Efes'e 103-80 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü. Maça etkili başlayamayan KSK, Shane Larkin'in peş peşe üç sayılık basketleriyle ilk dakikalarda geriye düştü ve ilk 6 dakikada fark 10 sayıya kadar çıktı (22-12). İzmir ekibi ilk çeyreği 33-24 geride kapattı. 2. bölümün hemen başında farkı 5 sayıya indiren Pınar Karşıyaka oyuna yeniden ortak oldu. Ancak devre 56-55 A.Efes'in üstünlüğü ile sona erdi.

SONUNU GETİREMEDİ

Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketiyle üçüncü periyoda başlayan Anadolu Efes, kısa sürede 10-0'lık seri yaptı. İstanbul ekibi üçüncü periyodu 86-65 galip tamamladı. Son bölümde oyunun kontrolünü kaybetmeyen Anadolu Efes, süre alamayan oyunculara şans verdiği dakikalarda da üstünlüğünü korudu ve Pınar Karşıyaka karşılaşmayı 103-80 kazandı.