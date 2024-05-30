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Haberler Spor Pınar KSK kötü başladı

Pınar KSK kötü başladı

Kaf-Kaf, Play-Off Yarı Final serisi ilk maçında Anadolu Efes’e yenildi. Yeşil-kırmızılılar, İstanbul'daki zorlu mücadelenin ilk yarısında başa baş bir oyun sergilerken rakibine 23 sayı farkla kaybetti. İkinci maç yarın yine deplasmanda oynanacak

HABER MERKEZİ
Pınar KSK kötü başladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı final ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Anadolu Efes'e 103-80 mağlup olarak seride 1-0 geriye düştü. Maça etkili başlayamayan KSK, Shane Larkin'in peş peşe üç sayılık basketleriyle ilk dakikalarda geriye düştü ve ilk 6 dakikada fark 10 sayıya kadar çıktı (22-12). İzmir ekibi ilk çeyreği 33-24 geride kapattı. 2. bölümün hemen başında farkı 5 sayıya indiren Pınar Karşıyaka oyuna yeniden ortak oldu. Ancak devre 56-55 A.Efes'in üstünlüğü ile sona erdi.

SONUNU GETİREMEDİ

Doğuş Özdemiroğlu'nun üç sayılık basketiyle üçüncü periyoda başlayan Anadolu Efes, kısa sürede 10-0'lık seri yaptı. İstanbul ekibi üçüncü periyodu 86-65 galip tamamladı. Son bölümde oyunun kontrolünü kaybetmeyen Anadolu Efes, süre alamayan oyunculara şans verdiği dakikalarda da üstünlüğünü korudu ve Pınar Karşıyaka karşılaşmayı 103-80 kazandı.

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