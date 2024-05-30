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Haberler Spor Timberwolves’dan ilk galibiyet geldi

Timberwolves’dan ilk galibiyet geldi

NBA’de Batı Konferansı Finali’nde Minnesota, Dallas’ı yenerek seride durumu 3-1’e getirdi

HABER MERKEZİ
Timberwolves’dan ilk galibiyet geldi
AMERİKAN Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks'i 105-100 yenerek, ilk galibiyetini aldığı seride durumu 3-1'e getirdi. NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Timberwolves, konuk olduğu Mavericks'i 5 sayı farkla mağlup etti. Timberwolves'ta Anthony Edwards 29 sayı, Karl-Anthony Towns da 25 sayı kaydetti. Mavericks'te 28 sayı, 15 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yapan Luka Doncic'in etkili performansı galibiyet için yeterli olmadı. Bu eşleşmenin galibi, NBA finalinde Boston Celtics ile karşılaşacak.
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