Efeler 09 görüşme odasına

TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler 09 SFK'da gözler iç transfere çevrilirken, sözleşmesi sona erecek olan tam 14 futbolcuyla görüşme yapılacağı ifade edildi. Yeşil-beyazlılarda Mert Özyiğit, kaptan Sabutay Bayülken, Polat Ertek, Abdullah Filiz, Furkan Çarkçı, Cüneyt Dağlı, Furkan Tuşik, Alpay Eroğlu, Mustafa Kara, Murat Sevimler, Tuğay Adamcıl, Burak Özbakır, Enescan Özdemir ve Tayyip Mevlüt Kaya'nın kontratları sona erecek. Aydın temsilcisinde kurmayların önceliğinin yolların ayrıldığı teknik direktör Veyis Kanber'den oluşan boşluğu doldurmak olduğu ifade edilirken, yeni çalıştırıcının raporu doğrultusunda gereken adımları atacağı kaydedildi.