İtalya çıkarması

FENERBAHÇE'DE camia 9 Haziran'da yapılacak olan başkanlık seçimine odaklandı. Başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, üst üste bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde kongre üyeleriyle bir araya gelen Aziz Yıldırım, burada basına verdiği demeçte Jose Mourinho'nun geleceğini resmen açıkladı. yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için İngiltere'ye gidecek olan Yıldırım'ın burada Portekizli hocaya protokol imzalatması bekleniyor.

SERBEST KALMA MADDESİ VAR

YILDIRIM'IN İtalya Serie A ekiplerinden Roma formasını giyen Paulo Dybala'yı istediği ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcının Roma'dan eski öğrencisini sarı-lacivertlilere getirmek istediği gelen bilgiler arasında. Fenerbahçe, 30 yaşındaki oyuncuyla anlaşma sağlaması halinde 12 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi sayesinde bu transferi bitirebilir. Aziz Yıldırım ve ekibinin, Dybala ile el sıkışıp haftaya kendisini İstanbul'a getirmek istediği iddia edildi.

DZEKO'NUN YERİNE LUKAKU GELECEK

Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım takımın tecrübeli isimlerinden Edin Dzeko ile yola devam etmeyi düşünmüyor. Yıldırım'ın Mourinho ile yaptığı görüşmeler sonucunda ileri uca Romelu Lukaku'yu istediği öne sürüldü. Chelsea'dan kiralık olarak Roma'ya giden ve iki kulüpte de devam etmek istemeyen Belçikalı golcüyü ikna etmek için Dybala kozunun kullanılacağı iddia edildi.