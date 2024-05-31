Yen de gel Kaf-Kaf

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisindeki ilk maçta Anadolu Efes'e deplasmanda 103-80 yenilen Pınar Karşıyaka rakibine hem seriyi eşitlemek hem de evine saha avantajını eline geçirerek dönmek için konuk olacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele bugün saat 20.30'da start alacak. Seride üçüncü maç 2 Haziran Salı günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Karşıyaka bugün kazanırsa rakibini 4 Haziran Salı günü dördüncü karşılaşmada ağırlama avantajına da sahip olacak.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

İlk maçta ilk yarıda başa baş bir oyun sergileyen Karşıyaka, üçüncü periyotta rakibine 30 sayı şansı tanıyıp yalnız 10 sayı atabilince farklı yenilgiden kurtulamadı. Antrenör Ufuk Sarıca, "Müthiş bir ilk yarı oynadık. Devreye başabaş girdik, hatta sonda yaptığımız faul olmasaydı önde girecektik. Bu kadar çok üçlük yediğimiz bir maçı kazanmak kolay değil. Fakat asıl kırılma anı üçüncü periyotta oldu. Hem onların sertliğine karşılık veremedik hem skor olarak çok geride kaldık. Şimdi ikinci maça hazırlanacağız. Bir seri oynuyoruz. Ondan sonra İzmir'de bir maçımız daha var. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.