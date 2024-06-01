Trabzonspor’dan 10 numara hamlesi

Önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir kadro kurmak için transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, Muhammed Cham transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Bir yandan santrfor bölgesi için Club Brugge forması giyen Yaremchuk için nabız yoklayan bordomavili yönetim, diğer yandan da Clermont forması giyen 10 numara Muhammed Cham için görüşmelerini sürdürüyor. Karadeniz ekibinin, 23 yaşındaki Avusturyalı oyuncunun transferinde mutlu sona çok yaklaştığı öğrenildi. Clermont ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Cham, bu sezon 35 maçta 8 gol ve 4 asistlik performans göstermişti.