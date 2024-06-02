Gaziantep FK’da kale Nita’ya emanet

TRENDYOL Süper Lig'in 5. haftasından itibaren Gaziantep FK formasını giymeye başlayan kaleci Florin Nita, 34 karşılaşmanın tamamında 90 dakika sahada kalarak takımının en istikrarlı oyuncusu oldu. Kırmızı-siyahlı yönetim, Nita'yı Sparta Prag'dan sezon sonuna kadar kadrosuna katmıştı. 34 maçta kalesinde 47 gole engel olamayan 36 yaşındaki oyuncu, 9 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Tribünlerden destek gören ve Gaziantep ekibinin ligde kalmasına büyük katkı veren Nita ile anlaşmaya varıldığı ve tecrübeli eldivenin takımda kalacağı öğrenildi.