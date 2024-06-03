Mourinho coşkusu

Dünya futbolunda 'Special One (Özel Biri)' olarak adlandırılan Jose Mourinho, resmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Portekizli hoca, başkan Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Koç'un yeni yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı ile birlikte dün İstanbul'a geldi. Havaalanından helikopterle otele geçiş yapan Jose Mourinho'yu binlerce taraftarı karşıladı.

YILLIK 10 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli kulüp, dünyaca ünlü teknik adam için Ülker Stadı'nda dün akşam görkemli bir imza töreni düzenleyerek sükse yaptı. 61 yaşındaki hoca Ülker Stadı'nı dolduran on binlerce taraftarın önünde sarılacivertli ekibe 2+1 bir yıllık imza attı. Portekizli çalıştırıcının imza töreni dünyanın birçok yerinde canlı olarak yayınlanırken, sarı-lacivertli taraftarlar büyük sevgi gösterileriyle Mourinho'yu kucakladı. Portekizli dünyaca ünlü çalıştırıcının alacağı ücret de belli oldu. Mourinho, görev süresi boyunca bonuslar hariç yıllık 10 milyon Euro kazanacak. Jose Mourinho yaptığı açıklamada, "Bu forma artık benim derim ve kemiğim gibi.F utbol sizler bizler için bir tutkudur. Öyle hissediyorum ki bu tutkuyu hissedebileceğim bir yerdeyim. Sizin hayalleriniz, benim hayallerim" dedi. Bu arada bir grup taraftar, statta Aziz Yıldırım lehine tezahüratta bulundu.

ŞİMDİ SIRADA GOLCÜ GUİRASSY VE SÖRLOTH VAR

Jose Mourinho'ya dün imza attıran Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un forvet bombası ise Stuttgart formasıyla bu sezon harikalar yaratan Serhou Guirassy. Koç, 28 maçta 28 gol atarak Stuttgart'ın Bundesliga'yı Leverkusen'in ardından, Bayern'in önünde 2. sırada bitirmesinde önemli pay sahibi olan Gineli golcü için 17.5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. Mourinho'nun listesinde de Lukaku, Sörloth, Talisca ve Dybala gibi yıldızlar da yer alıyor.

YILDIRIM: VAGON DEVRİLMEK ÜZERE

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Almanya'da Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği'nde açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "6 senedir başarısızlık var. Tamam başarısızlık olabilir ama öyle olaylar olmaya başladı ki kulüp raydan çıktı ve vagon devrilmek üzere. Kulüp başka amaçlarla başka şeylerin peşinde koşuyor. Bu yönetimin Fenerbahçe'yi büyütmek gibi bir amacı yok. Şimdi bu yönetimlerine baktığınız zaman FETÖ'cüsü de var. Seçilirsem ve birinci yıl şampiyon yapamazsam bırakacağım, söz veriyorum" dedi.