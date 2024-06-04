  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Bucalı arda gözde oldu

Bucalı arda gözde oldu

Buca’nın gözdesi Arda Usluoğlu, Süper Lig ekiplerinin takibinde. Bucaspor 1928'de bu sezon 26 maça çıkan 17 yaşındaki futbolcu, G.Saray olmak üzere birçok takımın dikkatini çekti. Kulüpler, Arda için İzmir takımının kapısında kuyruğa girdi

HABER MERKEZİ
Bucalı arda gözde oldu

FENERBAHÇE'DE vitrine çıkan milli yıldız Arda Güler, Real Madrid'le UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bunu başaran ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçerken, TFF 2'nci Lig temsilcisi Bucaspor 1928'in yetiştirdiği Arda Usluoğlu da yeni yıldız adayı olarak transferde devleri peşine taktı.

1.5 MİLYON EURO

İzmir temsilcisinin 17 yaşındaki forveti Arda için Süper Lig şampiyonu Galatasaray dahil birçok kulübün nabız yokladığı öğrenildi. Bucaspor 1928'in Arda'nın bonservisi için 1 milyon 500 bin Euro talip ettiği iddia edildi. Geride kalan sezonda 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off dahil 26 maça çıkan Arda Usluoğlu, 967 dakika sahada kaldı. Arda, bu sürede 4 gol attı. Bucaspor 1928'in altyapısında yetişen genç golcü, U18 Milli Takım'a da davet edildi. Ay-yıldızlı formayı daha önce 2 kez giyen Arda, U18 Milli Takım'ın 4-10 Haziran tarihleri arasında Hırvatistan'da katılacağı Dostluk Turnuvası'nın kadrosuna çağrıldı. Ay-yıldızlılar, Dostluk Turnuvası'nda Hırvatistan, Karadağ ve Norveç ile mücadele edecek. Arda'nın kadroda yer aldığı milliler turnuvadaki ilk maçını bugün Karadağ ile oynayacak.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA