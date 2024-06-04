Filenin Sultanları hız kesmiyor

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2'nci haftasını ABD galibiyetiyle tamamlarken, ligde de 5'inci sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl VNL'de ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran Filenin Sultanları, 2024 FIVB Milletler Ligi'de şu ana kadar 8 maça çıkarken, 6 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Milli oyuncu Melissa Vargas, toplam 187 sayıyla FIVB Milletler Ligi'nin ilk 2 haftasında en skorer isim oldu. Filenin Sultanları, 11-16 Haziran tarihlerinde Hong Kong'da oynayacağı üçüncü hafta müsabakalarında 12 Haziran'da Tayland, 13 Haziran'da Dominik Cumhuriyeti, 15 Haziran'da Çin ve 16 Haziran'da Brezilya ile karşı karşıya gelecek.