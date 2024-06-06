Aslan Moura’nın peşinde

Trendyol Süper Lig'de son 2 yılın şampiyonu Galatasaray, 2024- 25 sezonuna da iddialı bir kadroyla girmek adına kolları sıvadı. Transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosuna katamadığı sol bek Francisco Moura için yeniden devreye girdi. A Bola'nın geçtiği habere göre Aslan, Famalicao forması giyen Portekizli savunmacı için bir kez daha temaslara başladı.

YERİNE KÖHN GELMİŞTİ

Portekizli sol beki ara transfer döneminde renklerine bağlayamayan Galatasaray, o dönem Derrick Köhn'ü transfer etmişti. Ancak kadrosunda sadece tek sol bek bulunan sarı-kırmızılılar, bu bölgeyi Francisco Moura ile güçlendirmek istiyor. Portekiz kulübü 24 yaşındaki oyuncusundan 10 milyon Euro bonservis geliri bekliyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in oyuncu için Famalicao yetkilileriyle bir an önce temasa geçerek pazarlık masasına oturması bekleniyor. Portekiz'de Braga altyapısında yetişen Francisco Moura, bir sezon kiralık oynadığı Famalicao'ya geçen sezon başında 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.