Martin Kartal’a doğru

BASKETBOL Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada tamamlarken, Play-Off yarı final etabında da Anadolu Efes'e elenerek sezonu noktalayan Pınar Karşıyaka'da transfer hareketliliği başladı. İzmir ekibinde ilk olarak Furkan Haltalı, takımdan ayrılarak İstanbul ekiplerinden Bahçeşehir Koleji'ne imza atarken, şimdi de Kelan Martin'in Beşiktaş'a gideceği ifade edildi. İstanbul ekibinin oyuncuyu kadrosuna katmayı çok istediği öğrenilirken, ABD'li oyuncunun da siyah-beyazlı takımda forma giymeye sıcak baktığı kaydedildi.

NBA PATENTLİ FORVET

Karşıyaka ile bu sezon Basketbol Süper Ligi'nde 35 müsabakaya çıkan 28 yaşındaki Martin, bu süreçte maç başına 13,3 sayı, 4,5 ribaund ve 1,9 asistlik ortalama yakaladı. 1.95 boyundaki oyuncu, NBA'de Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Boston Celtics'de forma giydikten sonra G League'e gönderilmiş ve burada da 2 sezon oynamıştı. Kaf- Kaf'ın sezon başında kadrosuna kattığı başarılı oyuncu, kısa sürede taraftarın beğenisini kazanmıştı.