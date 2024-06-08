EURO 2024 kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek 26 kişilik kadrosu belli oldu. Daha önce 35 kişi olarak açıklanan listeden Ümit Milli Takım'a gönderilen Bertuğ Yıldırım ve Doğan Alemdar ile Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Enes Ünsal sakatlıkları nedeniyle çıkarılmıştı. Bu isimlerin dışında Berat Özdemir, Oğuz Aydın, Can Uzun ve Cenk Özkaçar 26 kişilik listede yer almadı. Teknik direktör Montella'nın kadroya aldığı oyuncular şu şekilde oldu:

Kaleciler: Altay Bayındır, Mert Günok, Uğurcan Çakır Defans oyuncuları: Mert Müldür, Zeki Çelik, Abdülkerim Bardakcı, Merih Demiral, Samet Akaydin, Cenk Özkaçar ve Ferdi Kadıoğlu. Orta sahalar: Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü ve Salih Özcan. Forvetler: Abdülkadir Ömür, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy ve Yusuf Yazıcı.