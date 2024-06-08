Kupaya doğru geri sayım başladı

A Milli Futbol Takımımızın da yer alacağı Almanya'da 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası için heyecan dorukta. 24 takımın 4'erli 6 grupta mücadele edeceği dev organizasyon öncesi turnuvanın nabzını tutacağız. Berlin, Köln , Münih, Hamburg, Frankfurt, Dortmund, Leipzig, Stuttgart, Gelsenkirchen ve Düsseldorf gibi şehirlerde oynanacak turnuva 14 Haziran'da A Grubu'nda Almanya ile İskoçya arasında saat 22.00'de oynanacak açılış maçıyla başlayacak. Millilerimiz Portekiz, Gürcistan ve Çekya ile F Grubu'nda yer alırken gruplarında ilk sırayı tamamlayanlar dışında en iyi 4 grup üçüncüsü son 16 turuna kalacak. Grup aşaması 26 Haziran'a kadar sürecek. Son 16 turu ise 29 Haziran'da başlayacak. Avrupa futbolunun en büyüğünü belirleyecek final maçı ise 14 Temmuz'da başkent Berlin'de oynanacak.

NAMAĞLUP sürpriz lider

Grubu'nun bir diğer ekibi son yıllarda yeniden çıkış yakalayan Macaristan. Avrupa Şampiyonası finalleri tarihinde daha önce 4 kez yer alan Macarlar, iki kez yarı final oynama başarısı gösterdi. 2016'da son 16 turuna yükselen Macaristan, 2020'de ise gruplarda elenmişti. EURO 2024, bir döneme damga vuran Macar futbolunun beşinci Avrupa Şampiyonası olacak. Teknik direktör Marco Rossi'nin takımında Szoboszlai, Szalai, Orban gibi yıldızlar yer alıyor.

KADRO

Kaleci: Denes Dibusz (Ferencvaros), Peter Gulacsi (Leipzig), Peter Szappanos (Paks) Savunma: Botond Balogh (Parma), Endre Botka (Ferencvaros), Marton Dardai (Hertha Berlin), Attila Fiola (Fehervar), Adam Lang (Omonia), Willi Orban (Leipzig), Attila Szalai (Freiburg) Orta saha: Bendeguz Bolla (Servette), Mihaly Kata (MTK), Milos Kerkez (Bournemouth), Laszlo Kleinheisler (Hajduk Split), Adam Nagy (Spezia), Zsolt Nagy (Puskas Akademi), Loic Nego (Le Havre), Andras Schafer (Union Berlin), Callum Styles (Sunderland) Forvet: Martin Adam (Ulsan), Kevin Csoboth (Ujpest), Daniel Gazdag (Philadelphia), Krisztofer Horvath (Kecskemat), Roland Sallai (Freiburg), Dominik Szoboszlai (Liverpool), Barnabas Varga (Ferencvaros).

HEM EV SAHİBİ HEM FAVORİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi olan Almanya, her büyük turnuva öncesi olduğu gibi elbette yine favori. Teknik direktör Julian Nagelsmann yönetimindeki Panzerler, ev sahibi oldukları için grup aşaması görmediler. 13 kez katıldığı turnuvada 3 kez şampiyonluğa ulaşan Almanya'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda iki Türk asıllı futbolcu da yer alıyor. Bunlardan biri Barcelona'dan tanıdığımız İlkay Gündoğan diğeri Suttugart'tan Deniz Undav. Göze batan oyuncularına gelince. Real Madrid'ten Antonio Rüdiger ve Toni Kroos, B.Münih'ten Jamal Musiala ve Leroy Sane ile Arsenal'den Kai Havertz ilk akla gelen isimler. Tabii ki İlkay'ı da bu oyuncu grubuna dahil edebiliriz. 14 Haziran'da turnuvanın açılış maçında saat 22.00'de İskoçya ile karşılaşacak Almanya'nın gruptan çıkamaması mucize olur.

KADRO

Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Münih), Alexander Nübel (Stuttgart), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona) Savunma: Waldemar Anton (Stuttgart), Benjamin Henrichs (Leipzig), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Robin Koch (Eintracht Frankfurt), Maximilian Mittelstadt (Stuttgart), David Raum (Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) Orta saha: Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Chris Führich (Stuttgart), Pascal Grob (Brighton), İlkay Gündoğan (Barcelona), Toni Kroos (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern Münih), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), Leroy Sane (Bayern Münih), Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) Forvet: Maximilian Beier (Hoffenheim), Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund), Kai Havertz (Arsenal), Thomas Müller (Bayern Münih), Deniz Undav (Stuttgart).

İSKOÇYA 4. KEZ

EV sahibi Almanya'nın grubundaki son ekip İskoçya. Futbolun anavatanı olarak bilinen Birleşik Krallık adasına bağlı dört ülkeden biri olan İskoçya, tarihinde 4. kez Avrupa Şampiyonası finallerinde yer alacak. İskoçlar, 1992, 1996 ve 2020'de grup aşamasından öteye gidememişti. Teknik direktör Steve Clarke'ın kadrosunda Premier Lig takımlarında top koşturan orta saha oyuncusu Scott McTominay ile santrfor John McGinn dikkat çekiyor.

KADRO

Kaleci: Zander Clark, Craig Gordon (Hearts), Angus Gunn (Norwich), Liam Kelly (Motherwell). Savunma: Liam Cooper (Leeds United), Grant Hanley (Norwich), Jack Hendry (Al-Ettifaq), Scott McKenna (Kopenhag), Ross McCrorie (Bristol), Ryan Porteous (Watford), Anthony Ralston, Greg Taylor (Celtic), Andrew Robertson (Liverpool), John Souttar (Rangers), Kieran Tierney (Real Sociedad). Orta saha: Stuart Armstrong (Southampton), Ryan Christie (Bournemouth), Billy Gilmour (Brighton), Ryan Jack (Rangers), John McGinn (Aston Villa), Callum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Norwich), Scott McTominay (Manchester United). Forvet: Che Adams (Southampton), Ben Doak (Liverpool), Lyndon Dykes (QPR), James Forrest (Celtic), Lawrence Shankland (Hearts)

Yeni bir hikaye peşinde

Orta Avrupa ülkesi İsviçre, EURO 2024'te A Grubu'nda yer alacak. Türk asıllı teknik direktör Murat Yakın'ın çalıştırdığı kırmızı-beyazlılar daha önce 5 kez Avrupa Şampiyonası finallerinde yer aldı. Son organizasyonlardaki çıkışıyla dikkati çeken İsviçre, 2016'da son 16 turu, 2020'de ise çeyrek final oynama başarısı gösterdi. 2022 Dünya Kupası'na da son 16 turunda Portekiz'e 6-1 yenilerek veda eden kırmızıbeyazlılar daha başarılı bir hikaye yazmaya çalışacak.

KADRO

Kaleci: Yann Sommer (Inter), Yvon Mvogo (Lorient), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Marvin Keller (Winterthur), Pascal Loretz (Luzern) Savunma: Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schar (Newcastle United), Manuel Akanji (Manchester City), Nico Elvedi (Mönchengladbach), Silvan Widmer (Mainz), Kevin Mbadu (Augsburg), Ulisses Garcia (Marsilya), Cedric Zesigner (Wolfsburg), Leonidas Stergiou (Stuttgart), Aurele Amenda (Young Boys), Albuan Hajdari (Lugano), Bryan Okoh (Salzburg) Orta saha: Granit Xhaka (Leverkusen), Xherdan Shaqiri (Chicago Fire), Remo Freuler (Bologna), Denis Zakaria (Monaco), Michel Aebischer (Bologna), Fabian Rieder (Rennes), Uran Bislimi (Lugano), Ardon Jashari (Luzern), Filip Ugrinic (Young Boys), Vincent Sierro (Toulouse) Forvet: Breel Embolo (Monaco), Steven Zuber (AEK), Ruben Vargas (Augsburg), Renato Steffen (Lugano), Noah Okafor (Milan), Zeki Amdouni (Burnley), Andi Zeqiri (Genk), Dan Ndoye (Bologna), Kwadwo Duah (Ludogorets), Joel Monteiro (Young Boys)