Bornova 1877’de üç isme kanca

TFF 3'üncü Lig'de mücadele ettiği ilk sezonu 4'üncü sırada bitiren ve Play-Off oynama başarısı gösteren Bornova 1877'de genç futbolcular transferin gözdesi oldu. Süper Lig ve 1'inci Lig ekiplerinin radarına giren Eren Fansa, Sabahattin Destici ve Murat Arslan başta olmak üzere birçok futbolcuya üst liglerden transfer teklifi geldiği kaydedildi. Bornova 1877 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Ok, "Gençlerimize kadromuzda yer alma fırsatı vererek, kendilerini geliştirmek adına önemli hamleler yapıyoruz. İlk senemizde birçok futbolcumuza teklif gelmesi sevindirici. Hedefimiz sürdürülebilirlik sağlayarak, üst liglere ve milli takımlara futbolcu vermek" dedi.