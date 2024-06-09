Olaylı kongre

Fenerbahçe'de iki gün sürecek Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı olayların gölgesinde başladı. Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkanlardan Aziz Yıldırım'ın yarıştığı genel kurulda Divan Başkanlığı seçimi sonrasında Yıldırım stadı terk etti. Ülker Stadyumu'nda genel kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, genel kurul toplantısını yönetmesi için Şekip Mosturoğlu'nu önerdi. Başkan Ali Koç ise Vefa Küçük ismini üyelere sundu. Tribünleri dolduran taraftarların el kaldırma usulü ile yaptığı oylama sonucunda Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün genel kurul toplantısını yöneteceği duyuruldu. Aziz Yıldırım cephesi ise asıl kazananın kendi önerdiği Şekip Mosturoğlu olduğunu öne sürdü.

KÜRSÜYE ÇIKIP TEPKİ KOYDU

Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in mali tablolarını sunması sırasında kürsüye gelerek konuşmaya çalıştı. Vefa Küçük, bu esnada 'Benden izin almadınız' dedi. Aziz Yıldırım ise 'Sen seçilmeden o koltukta oturuyorsun' dedi. Ali Koç bu sırada Aziz Yıldırım'ın yanına gelerek konuştu. Vefa Küçük, "Kürsü işgal edilmiştir. Kürsüyü boşaltacağız." dedi. Bu sözlerinden 1 dakika sonra Aziz Yıldırım'a 30 saniye söz hakkı tanıyacağını açıkladı. Ardından Aziz Yıldırım, kongreyi terk etti. Kongrede kısa süreliğine söz alan Yıldırım, "1 dakika beni dinleyin Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olsun. Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir" şeklinde konuştu.

"ÇEKİLMEK FİLAN YOK"

Stadı terk ettikten sonra bir açıklama daha yapan Aziz Yıldırım, "Kongre üyesi olmayan taraftarlar içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır. Ben gerilimi tırmandırmamak için genel kuruldan ayrıldım. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey 'Gerekirse kavga edelim.' dedi. Çekilmek filan yok. Holdinglerin takımı F.Bahçe mi yoksa halkın takımı F.Bahçe mi? İşte bunu oylayacağız" dedi.

CANLI YAYINDA KAPIŞTILAR

Fenerbahçe'nin iki başkan adayı Ali Koç ile Aziz Yıldırım, dün akşam sürpriz bir kararla canlı yayında karşı karşıya geldi. İki isim, birbirine merak ettiklerini sordu. Ali Koç, programın ilk bölümünde Yıldırım'ın kendine köstek olduğunu ve başkanlığı kaybettikten sonra çok değiştiğini ifade etti. Yıldırım'ı samimiyetsiz bulduğunu belirten Koç, "2 Kasım'da biz yenildiğimizde kutlama yaptınız" dedi. Yıldırım ise bilerek uzak durduğunu belirterek, "Benim başkanlığımda Ali Şen yanımıza geldiğinde 3-5 ay rahatsızlık duyardık. Siz rahat olun diye gelmedik. 2 Kasım benim doğum günüm. Biz onu kutladık. Sen 6 yıldır başarısız oluyorsan ben ne yapayım" diye konuştu.

LİGDEN ÇEKİLME TARTIŞMASI

Programda Ali Koç'un takımı ligden çekme gündemiyle üyeleri toplaması konusu da gündeme geldi. Yıldırım, "Takımı neden ligden çekeceğini söylüyorsun? Oylansaydı ve kabul edilseydi ne yapacaktın? Bunu nasıl gündeme getirirsin? Süper Kupa finaline gitmediniz, insanlar hüsrana uğradı. Biz 6 yıldır neden şampiyon olamıyoruz?" dedi. Koç da, "Ben ligden çekiliyoruz demedim. Bunu gündeme getirdim. Benim ilk 2 senemde kötü tercihler vardı ve sizin bıraktığınız takımda sattığımız kadar alabiliyorduk. İkinci senemde hakemler 7 hafta doğradı bizi. Sonraki sezonda Sivas maçı şanssızlıktı. Geçen yıl iyi bir hoca getirdik, 99 puan topladık. İkimizin de döneminde şampiyonluklarımız çalındı" ifadelerini kullandı.

AZİZ YILDIRIM'IN LİSTESİ

Mithat Yenigün, Mahmut Nedim Uslu, Nihat Özbağı, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Mehmet İman, Ahmet Önder Fırat, Fatih Öztürk, Murat Salar, Mehmet Selim Kosif, Batuhan Özdemir, Ömer Onan, Hande Tibuk, Ahmet Özokur, Mustafa Emre Topbaş.

BAŞKAN BUGÜN BELLİ OLACAK

Fenerbahçe'de haftalardır beklenen gün geldi çattı. Camiada seçimli genel kurul heyecanı yaşanacak. Mevcut başkan Ali Koç ile kendisinden önce 20 sene koltukta oturan Aziz Yıldırım yarışacak. Oy kullanma işleminin sonrasında sandıklar kapanacak, camia nefesini tutup sonuçları bekleyecek. Aidatlarını yatıran ve oy kullanma hakkını elde eden toplam 46 bin 410 üyeden yaklaşık 37-38 bininin kongrede sandığa gitmesi bekleniyor.

ALİ KOÇ'UN LİSTESİ

Hamdi Akın, Hulusi Belgü, Erol Bilecik, Hüseyin Bozkurt, Mehmet Salih Dereli, Esin Güral Argat, Acun Ilıcalı, Korkut Nedim Keçeli, Ahmet Ketenci, Burak Çağlan Kızılhan, Acar Sertaç Komsuoğlu, Sait Ergun Özen, Fethi Pekin, Mustafa Hakan Safi.