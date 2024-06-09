Paulista geliyor

Beşiktaş, transfer döneminde savunma hattına takviye yapmak için gaza bastı. Siyah-beyazlılar, Atletico Madrid forması giyen Gabriel Paulista için düğmeye basarken 33 yaşındaki stoperin imzaya yakın olduğu konuşuluyor. Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista, geçtiğimiz devre arasında kadroya katılmıştı. Brezilyalı oyuncu, daha önce Valencia, Arsenal ve Villarreal gibi önemli kulüplerde forma giydi. Paulista'nın tecrübesi ve saha içindeki liderliğinin transferi için öne çıkan kriterlerden biri olduğu konuşuluyor. Bu arada siyah beyazlıların teknik direktörlük konusunda anlaşma sağladığı Giovanni van Bronckhorst, Perşembe günü İstanbul'a gelecek. Hollandalı çalıştırıcı, sonrasında düzenlenecek törende 2 artı 1 yıllık sözleşmeye imza atacak. Beşiktaş'ın 1 Temmuz'da topbaşı yapacağı öğrenilirken çalışmalar başlayana kadar Samet Aybaba, Brad Friedl ve Giovanni van Bronckhorst transfer sürecini yönetecek. Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan bir diğer isim ise Steven Berghuis. Ajax forması giyen oyuncu için siyah beyazlıların devreye girdiği öğrenildi. Paulista gibi savunmada görev yapan 32 yaşındaki oyuncunun Ajax ile 1 yıllık sözleşmesi bulunuyor.