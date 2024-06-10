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Fener yenerse şampiyon

Final serisinde A.Efes’e 2-0 üstünlük kuran Kanarya, bugün 20.30’da rakibini ağırlıyor

HABER MERKEZİ
Fener yenerse şampiyon
Basketbol Süper Ligi Play-Off Final Serisi'nde şampiyonluk düğümü bugün çözülebilir. Fenerbahçe Basketbol Takımı, final serisinde ilk iki maçı kazandığı rakibi Anadolu Efes'i bugün sahasında konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı Yener Yılmaz, Özlem Yalman ve Hüseyin Çelik hakem üçlüsü yönetecek. Sarı-lacivertliler, parkeden galip ayrılması halinde 11. şampiyonluğuna ulaşacak. Anadolu Efes ise zorlu deplasmanda seriyi dördüncü maça taşımak için çaba harcayacak.
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