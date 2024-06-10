Kupaya doğru/ Kupa hasreti son bulacak mı?

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran'da başlayacak EURO 2024'te kupanın favorilerinden biri de İngiltere. Dünya futbolunun her zaman zirvesinde yer alan ülkelerden biri olan futbolun beşiği; kadro değeri ve formda oyuncularıyla turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor. Dünya Kupası'nda şampiyonluğu bulunan İngilizler, henüz Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşamadı. Elemelerde İtalya ve Ukrayna gibi zorlu ekiplerin yer aldığı grubu lider tamamlayan İngiltere, iddiasını da ortaya koydu. Bayern Münihli Harry Kane, Real Madridli Jude Bellingham, Manchester City'nin genç yıldızı Phil Foden, Arsenal'in yıldızlarından Bukayo Saka ve Declan Rice, turnuvaya damga vurabilecek isimler arasında yer alıyor.

KADRO

Kaleci: Dean Henderson (C.Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal), James Trafford (Burnley) Savunma: Jarrad Branthwaite (Everton), Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (C.Palace), Ezri Konsa (A.Villa), Harry Maguire (Man.United), Jarell Quansah (Liverpool), Luke Shaw (Man.United), John Stones (Man.City), Kieran Trippier (Newcastle U.), Kyle Walker (Man.City) Orta saha: RTrent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Curtis Jones (Liverpool), Kobbie Mainoo (Man.United), Declan Rice (Arsenal), Adam Wharton (C.Palace)Forvet: Jude Bellingham (R.Madrid), Jarrod Bowen (West Ham U.), Eberechi Eze (C.Palace), Phil Foden (Man.City), Jack Grealish (Man.City), Anthony Gordon (Newcastle U.), Harry Kane (B.Münih), James Maddison (Tottenham), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (A.Villa)

TURNUVANIN KAPALI KUTUSU

EURO 2024'te 'kapalı kutu' sayılabilecek takımların başında Slovenya geliyor. Organizasyona tarihinde ikinci defa katılacak Slovenya, İngiltere, Danimarka ve Sırbistan arasından sıyrılıp üst tur biletini almaya çalışacak. Slovenler eleme grubunda da Danimarka ile aynı grupta yer almış ve ikinci olarak turnuvaya gelmişti. Atletico Madrid'in kalecisi Jan Oblak'ın kaptanlığını yaptığı Slovenya'da Udinese'nin stoperi Jaka Bijol ve Leipzig'in santrforu Benjamin Sesko öne çıkıyor. F.Bahçeli Zajc ve Alanyasporlu Balkovec de kadroda yer alıyor.

KADRO

Kaleci: Jan Oblak (A.Madrid), Vid Belec (Apoel), Matevz Vidovsek (Ljubljana), Igor Vekic (Vejle) Savunma: Jure Balkovec (Alanyaspor), Jaka Bijol (Udinese), Miha Blazic (L.Poznan), David Brekalo (Orlando), Vanja Drkusic (Sochi), Erik Janza (G.Zabrze), Zan Karnicnik (Celje), Petar Stojanovic (Sampdoria), Zan Zaletel (Viborg) Orta saha: Adam Gnezda- Cerin, Benjamin Verbic (Panathinaikos), Jon Gorenc Stankovic, Tomi Horvat (S.Graz), Jasmin Kurtic (Sudtirol), Sandi Lovric (Udinese), Miha Zajc (F.Bahçe), Josip Ilicic (Maribor) Forvet: Timi Maks Elsnik (Ljubljana), Nino Zugelj (Bodo Glimt), Benjamin Sesko (Leipzig), Andraz Sporar (Panathinaikos), Zan Vipotnik (Bordeaux), Luka Zahovic (Pogon), Zan Celar (Lugano)

YILDIZLARIYLA MAZİYİ ARIYOR

C Grubu'nun bir diğer ekibi Sırbistan, uzun süredir eski günlerini arıyor. Organizasyonun ilk yıllarında "Yugoslavya" olarak en başarılı takımlar arasına giren Sırbistan, yıllar geçtikçe bu gücünü kaybetti. Turnuvaya son 5 seferde katılamayan Sırplar, bu kez İngiltere ve Danimarka'nın favori olduğu grupta sürpriz kovalayacak. F.Bahçe'nin kaptanlarından Dusan Tadic, Sırbistan'ın da kaptanlığını yapıyor. Salzburg'dan Pavlovic, Al-Hilal'den Milinkovic- Savic ve Mitrovic ile Juventus'tan Vlahovic öne çıkan isimler.

KADRO

Kaleci: Vanja Milinkovic Savic (Torino), Dorde Petrovic (Chelsea), Predrag Rajkovic (Mallorca) Savunma: Srdan Babic (S.Moskova), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (Leipzig), Milos Veljkovic (W.Bremen), Nemanaja Stojic (Backa), Uros Spajic (Kızılyıldız), Orta saha: Sergej Milinkovic Savic (Al Hilal), Nemanja Gudelj (Sevilla), Filip Kostic (Juventus), Dusan Tadic (F.Bahçe), Sasa Lukic (Fulham), Nemanja Maksimovic (Getafe), Andrija Zivkovic (Paok), Mijat Gacinovic (AEK), Lazar Samardzic (Udinese), Ivan Ilic (Torino), Velkjo Birmancevic (Sparta Prag), Srdan Mijailovic (Kızılyıldız), Nemanja Radonjic (Mallorca) Forvet: Aleksandar Mitrovic (Al Hilal), Dusan Vlahovic (Juventus), Luka Jovic (Milan), Petar Ratkov (Salzburg)

YENİDEN TARİH YAZMA PEŞİNDE

Avrupa şampiyonası tarihinde 1992'de en unutulmaz zaferlerden birine imza atan Danimarka, bu başarısını tekrarlamak istiyor. Organizasyonda 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Danimarka, üç kez yarı final, bir kez de çeyrek final gördü. Etkili savunması, bireysel oyuncu kalitesi ve ekip ruhuyla ön plana çıkan Vikingler, turnuvada sürpriz yapabilme potansiyeli barındırıyor. Kadroda Barcelona'dan Christensen, Manchester United'dan Höjlund ve Eriksen'in yanı sıra, Galatasaray'dan da Victor Nelsson gibi yıldızlar bulunuyor.

KADRO

Kaleci: Kasper Schmeichel (Anderlecht), Frederik Ronnow (U.Berlin), Mads Hermansen (Leicester City) Savunma: Victor Nelsson (Galatasaray), Jöachim Andersen (Crystal Palace), Andreas Christensen (Barcelona), Simon Kjaer (Milan), Rasmus Kristensen (Roma), Vicotr Kristiansen (Bologna), Jannik Vestergaard (Leicester City), Jöakim Maehle (Wolfsburg) Orta saha: Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham), Thomas Delaney (Anderlecth), Christian Eriksen (Man.United), Christian Norgaard, Mathias Jensen, Mikkel Damsgard (Brentford), Morten Hjulmand (S.Lizbon), Jacob Bruun Larsen (Burnley) Forvet: Andreas Skov-Olsen (C.Brugge), Kasper Dolberg (Anderlecth), Rasmus Höjlund (Man.United), Jonas Wind (Wolfsburg), Yussuf Poulsen (Leipzig)