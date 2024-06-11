Kupanın favorisi daha da güçlü

Fransa Milli Takımı, son yıllarda çıkış yakaladığı jenerasyonla Avrupa Şampiyonası tarihindeki üçüncü şampiyonluğuna ulaşmaya çalışacak. EURO 2016 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda final oynayan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda ise şampiyonluk yaşayan Fransa, EURO 2024'e de en büyük favorilerden biri olarak katılacak. Teknik direktör Deschamps, hücumda Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Antoine Griezmann gibi oyuncularının form grafiğine güveniyor. Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga ve Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad takımına transfer olarak Avrupa futbolundan uzaklaşsa da kadroya giren N'Golo Kante, Fransa'nın dikkat çeken güçlü orta sahasında mücadele edecek.

KADRO

Kaleci: Alphonse Areola (West Ham), Mike Maignan (Milan), Brice Samba (Lens) Savunma: Jonathan Clauss (Marsilya), Theo Hernandez (Milan), Ibrahima Konate (Liverpool), Jules Kounde (Barcelona), Ferland Mendy (R.Madrid), Benjamin Pavard (Inter), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (B.Münih) Orta saha: Eduardo Camavinga (R.Madrid), Youssouf Fofana (Monaco), N'Golo Kante (Al-Ittihad), Adrien Rabiot (Juventus), Aurelien Tchouameni (R.Madrid), Warren Zaire- Emery (PSG) Forvet: Antoine Griezmann (A.Madrid), Bradley Barcola (PSG), Kingsley Coman (B.Münih), Ousmane Dembele (PSG), Olivier Giroud (Milan), Randal Kolo Muani (PSG), Kylian Mbappe (PSG), Marcus Thuram (Inter)

PLAY-OFF BİLETİ PAHALIYA PATLADI

SON yıllarda 'Turnuva takımı' denince akla gelen ekiplerden Polonya futbolu düşüşe geçti. Elemelerde hep zirvede yer alarak büyük turnuvalara vize alan kırmızı- beyazlılar, bu kez Play-Off'taki zor yoldan kendini şampiyonaya atabildi. Son torbaya düşen Polonya, bu nedenle Fransa, Hollanda ve Avusturya gibi devlerle eşleşti. Eski Polonyalı futbolcu Michal Probierz'in çalıştırdığı 'Kartallar', Barcelonalı Lewandowski, Fenerbahçe'den Szymanski, Antalyaspor'dan Buksa, Başakşehir'den Piatek ve Napoli'den Piotr Zielinski ile sürpriz arayacak.

KADRO

Kaleci: Wojciech Szczesny (Juventus), Marcin Bulka (Nice), Lukasz Skorupski (Bologna) Defans: Jan Bednarek (Southampton), Bartosz Bereszynski (Empoli), Pawel Bochniewicz (Heerenveen), Jakub Kiwior (Arsenal), Bartosz Salamon (L.Poznan), Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern), Pawel Dawidowicz (H.Verona), Sebastian Walukiewicz (Empoli) Orta saha: Przemyslaw Frankowski (Lens), Kamil Grosicki (Pogon), Jakub Moder (Brighton), Taras Romanczuk (Jagiellonia), Damian Szymanski (AEK), Michal Skoras (C.Brugge), Nikola Zalewski (Roma), Bartosz Slisz (Atlanta), Sebastian Szymanski (F.Bahçe), Kacper Urbanski (Bologna), Piotr Zielinski (Napoli) Forvet: Adam Buksa (Antalyaspor), Arkadiusz Milik (Juventus), Robert Lewandowski (Barcelona), Krzysztof Piatek (Başakşehir), Karol Swiderski (H.Verona)

DİSİPLİN VE SİSTEM TAKIMI AVUSYURYA

AVUSTURYA Milli Takımı EURO 2024'te disiplinli ve sistematik takım hüviyetiyle turnuvada başarı elde etmeye çalışacak. D Grubu'nda yer alan Avusturya, Hollanda, Fransa ve Polonya gibi güçlü ekiplerin arasından sıyrılabilmek için mücadele edecek. Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in 2022 yılında göreve başladığı kırmızı-beyazlıların yakaladığı çıkış dikkat çekti. Avusturya'nın kadrosunda Dortmund'dan Sabitzer, Hoffenheim'dan Grillitsch, Bayern Münih'ten Laimer ve Baumgartner gibi yıldızlar dikkat çekiyor.

KADRO

Kaleci: Tobias Lawal (LASK), Patrick Pentz (Brondby), Heinz Lindner (Saint-Gilloise), Niklas Hedl (Rapid Wien) Savunma: Stefan Lainer (Mönchengladbach), Stefan Posch (Bologna), Maximilian Wöber (Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Kevin Danso (Lens), Phillipp Mwene (Mainz 05), Flavius Daniliuc (Salzburg), Gernot Trauner (Feyenoord), Leopold Querfeld (R.Wien) Orta saha: Marcel Sabitzer (Dortmund), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Christoph Baumgartner (Leipzig), Konrad Laimer (B.Münih), Florian Kainz (Köln), Nicolas Seiwald (Leipzig), Romano Schmid (W.Bremen), Alexander Prass (S.Graz), Matthias Seidl (R.Wien), Thierno Ballo (Wolfsburg) Forvet: Marko Arnautovic (Inter), Michael Gregoritsch (Freiburg), Andreas Weimann (West Bromwich), Patrick Wimmer (Wolfsburg), Marco Grüll (R.Wien), Maximilian Entrup (Hartberg)

PORTAKALLAR FİNAL İSTİYOR

Hollanda Milli Takımı, EURO 2024'te büyük turnuvalardaki şampiyonluk özlemini bitirmeye çalışacak. Dünya Kupası tarihinde 3 kez final oynamasına rağmen mutlu sona ulaşamayan, Avrupa Şampiyonası'nda ise tek zaferini 1988'de yaşayan Hollanda, 36 yıl sonra bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. D Grubu'nda Fransa, Polonya ve Avusturya ile mücadele edecek Portakallar'ın hedefi en az yarı final oynamak. Ronald Koeman'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Hollanda'da çok sayıda yıldız bulunuyor.

KADRO

Kaleci: Justin Bijlow (Feyenoord), Mark Flekken (Brentford), Bart Verbruggen (Brighton). Savunma: Nathan Ake (Man.City), Daley Blind (Girona), Stefan de Vrij (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Denzel Dumfries (Inter), Matthijs de Ligt (B.Münih), Jeremie Frimpong (Leverkusen), Micky van de Ven (Tottenham), Virgil van Dijk (Liverpool). Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Liverpool), Teun Koopmeiners (Atalanta), Tijjani Reijnders (Milan), Jerdy Schouten (PSV), Xavi Simons (Leipzig), Joey Veerman (PSV), Georginio Wijnaldum (Al Ettifaq). Forvet: Steven Bergwijn (Ajax), Brian Brobbey (Ajax), Memphis Depay (A.Madrid), Cody Gakpo (Liverpool), Donyell Malen (Dortmund), Wout Weghorst (Hoffenheim).