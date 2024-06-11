Manisa FK’da Eren yolcu gibi

TRENDYOL Birinci Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nde teknik belirsizlik devam ederken, takımdan ayrılacak isimlerde belli olmaya başlıyor. Siyahbeyazlılara devre arasında Altay'dan gelen kaleci Eren Karataş'ın başka bir takıma kiralanması bekleniyor. Siyahbeyazlı takımda forma şansı bulamayan 22 yaşındaki kalecinin de kiralık olarak gitmeye sıcak baktığı iddia edildi. Futbola Altay'da başlayan ve burada A Takım'a kadar yükselen Eren, 2021-2022 sezonunda Bergama'ya kiralanmıştı. Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Manisa ekibine gelen Eren, sadece bir maçta görev yapabildi.