Milli Takım’dan tatsız prova

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) öncesi son hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Polonya'ya 2-1 yenildi. 12. dakikada Polonya yarı sahasından gönderilen uzun topta savunmada Samet'in kafayla uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Lewandowski'nin pasında Swiderski'nin sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. 25. dakikada İrfan Can'dan aldığı pasla ceza alanına giren Hakan'ın çapraz pozisyondan yerden yaptığı vuruş kaleye paralel olarak oyun alanının dışına gitti.

MERT KALEDE DEVLEŞTİ

67. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Szymanski'nin ortasında Urbanski'nin şutunda kaleci Mert Günok iki hamlede topu kontrol etti. 77. dakikada Kenan pasında Polonya ceza yayı üzerinde topla buluşan Barış Alper'in dönerek yerden çektiği şut savunmaya da çarparak filelere gitti: 1-1. 88. dakikada gelişen Polonya atağında savunma arkasına atılan pasta ceza alanına giren Piatek'in vuruşunu kaleci Mert sağına uzanarak kontrol etti. 90. dakikada savunmada Merih Demiral'dan topu kapan Zalewski'nin sol kanattan içe kat ederek ceza alanına girip yaptığı vuruş ağlarla buluştu: 2-1.