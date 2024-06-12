Altın jenerasyon son kez sahnede

Avrupa futbolunda son yıllarda yetiştirdiği büyük yıldızlarla sıçrama kaydeden Belçika, artık altın jenerasyonuyla son kez sahne alıyor diyebiliriz. 2023 Şubat'tan bu yana Domenico Tedesco'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Belçika, tecrübeli isimlerin yanında eklediği genç yeteneklerle eleme gruplarını çok rahat geçti. Belçikalıların en güvendiği isim, şüphesiz Manchester City'nin orta sahadaki virtüözü Kevin De Bruyne olacak. Bu oyuncunun yanı sıra Tielemans ile Axel Witsel de orta alandaki kilit isimler. Elemelerde 14 gol kaydeden Romelu Lukaku ile Jeremy Doku ise "Kırmızı Şeytanlar"ın Almanya'daki en önemli gol ayakları olacak.

KADRO

Kaleci: Koen Casteels (Wolfsburg), Thomas Kaminski (Luton Town), Matz Sels (Nottingham Forest) Savunma: Timothy Castagne (Fulham), Zeno Debast (Anderlecht), Maxim De Cuyper (Club Brugge), Wout Faes (Leicester City), Thomas Meunier (Trabzonspor), Arthur Theate (Rennes), Jan Vertonghen (Anderlecht) Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Orel Mangala (Olimpik Lyon), Amadou Onana (Everton), Youri Tielemans (Aston Villa), Arthur Vermeeren (Atletico Madrid), Aster Vranckx (Wolfsburg), Axel Witsel (Atletico Madrid) Forvet: Johan Bakayoko (PSV), Yannick Carrasco (Al Shabab), Charles De Ketelaere (Atalanta), Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Roma), Dodi Lukebakio (Sevilla), Lois Openda (Leipzig), Leandro Trossard (Arsenal)

MAZİYE DÖNÜŞ SİNYALİ

SON Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılamayan Romanya, çıkışa geçtiği yeni jenerasyonuyla EURO 2024'e katılmaya hak kazandı. Dengeli bir gruba düşen Romenler, Galatasaray'ın efsaneleri Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu'nun oynadığı dönemdeki başarılarını yeniden yaşamak istiyor. Kadroda Süper Lig'de forma giyen Cicaldau, Nita, Sorescu ve Dragus'un yanı sıra, Tottenham'dan Dragusin, kaptan Stanciu ve Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, takımın önemli kozları.

KADRO

Kaleci: Florin Nita (Gaziantep), Horatiu Moldovan (A.Madrid), Stefan Tarnovanu (FCSB), Razvan Sava (Cluj). Savunma: Nicusor Bancu (U.Craiova), Andrei Burca (Al-Okhdood), Ionut Nedelcearu (Palermo), Adrian Rus (Pafos), Andrei Ratiu (R.Vallecano), Radu Dragusin (Tottenham), Vasile Mogos (Cluj), Bogdan Racovitan (Rakow). Orta saha: Nicolae Stanciu (Damac), Razvan Marin (Empoli), Alexandru Cicaldau (Konyaspor), Ianis Hagi (Alaves), Dennis Man (Parma), Valentin Mihaila (Parma), Marius Marin (Pisa), Darius Olaru (FCSB), Deian Sorescu (Gaziantep), Florinel Coman (FCSB), Adrian Sut (FCSB), Constantin Grameni (Constanta). Forvet: George Puscas (Bari), Denis Alibec (Muaither), Denis Dragus (Gaziantep), Daniel Birligea (Cluj).

SAVAŞ GAZİSİ GİZLİ FAVORİ

AVRUPA Şampiyonası elemelerinde komşusu Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna milli takımı çok büyük zorluklar çekti. Ligleri ertelenen ve maçların bir kısmını başka ülkelerde oynayan sarı-mavililer, buna rağmen mücadeleyi bırakmadı ve bileti kaptı. Eski Ukraynalı futbolcu Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı Ukrayna, elemelerde İngiltere ve İtalya'nın ardından üçüncü olmuş ve Play- Off'ta önce Bosna Hersek'i, ardından da İzlanda'yı 2-1 yenerek EURO 2024'e geldi.

KADRO

Kaleci: Andriy Lunin (R.Madrid), Anatoliy Trubin (Benfica), Georgiy Bushchan (D.Kiev) Savunma: Yukhym Konoplya, Valeriy Bondar, Mykola Matvienko (Shakhtar), Oleksandr Tymchyk (D.Kiev), Vitaliy Mykolenko (Everton), Maksym Taloverov (LASK), Illia Zabarnyi (Bournemouth), Oleksandr Svatok (Dnipro) Orta saha: PTaras Stepanenko, Oleksandr Zubkov, Georgiy Sudakov (Shakhtar), Andriy Yarmolenko, Volodymyr Brazhko, Mykola Shaparenko (D.Kiev), Sergiy Sydorchuk (Westerlo), Ruslan Malinovskyi (Genoa), Mykhailo Mudryk (Chelsea), Viktor Tsygankov (Girona), Oleksandr Zinchenko (Arsenal) Forvet: Artem Dovbyk (Girona), Roman Yaremchuk (Valencia), Vladyslav Vanat (D.Kiev)

SLOVAKLAR 3. KEZ

SLOVAKYA Milli Takımı, elemelerdeki performansını turnuvada da sergileyerek gruptan çıkmayı hedefleyecek. İtalyan teknik direktör Francesco Calzona'nın çalıştırdığı Slovakya, savunma güvenliğini büyük ölçüde PSG'de forma giyen kaptan Skriniar'a emanet edecek. Orta sahada Napoli'den Lobotka ve Hamburg'dan Benes gibi kozları bulunan Slovaklar ileride ise Boavista'dan Bozenik ve Sparta Prag'dan Haraslin'e güveniyor.

KADRO

Kaleci: Martin Dubravka (Newcastle), Marek Rodak (Fulham), Dominik Takac (Trnava) Defans: Peter Pekarik (H.Berlin), Milan Skriniar (PSG), Norbert Gyömber (Salernitana), David Hancko (Feyenoord), Denis Vavro (Kopenhag), Vernon De Marco (Hatta), Michal Tomic (Slavia Prag), Adam Obert (Cagliari), Matus Kmet (Trencin), Sebastian Kosa (Trnava) Orta saha: Juraj Kucka (Bratislava), Ondrej Duda (H.Verona), Patrik Hrosovsky (Genk), Stanislav Lobotka (Napoli), Matus Bero (Bochum), Laszlo Benes (Hamburg), Dominik Holly (Jablonec) Forvet: Robert Bozenik (Boavista), Lukas Haraslin (Sparta Prag), Tomas Suslov (H.Verona), Ivan Schranz (Slavia Prag), Leo Sauer (Feyenoord)