Ziyech’in kankası geliyor

TRANSFERDE hareketli günler geçiren Galatasaray, geçtiğimiz yıl Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'in durumunu sorarken, Alman ekibinden sürpriz bir teklif geldi. Sağ kanada takviye arayan sarı-kırmızılılara Bayern'den ayrılması gündemde olan Noussair Mazraoui önerildi. Bu sezonu sakatlıklar ve milli maçlar nedeniyle çoğunlukla takımdan ayrı geçiren Faslı oyuncu için herhangi bir görüşme yapılması düşünülüyorsa devreye girilebileceği iletildi. Mazraoui konusu önüne getirilen teknik direktör Okan Buruk olumlu rapor verdi. Öncelik ise kesinlikle maliyeti. Eğer uygun şartlarda kiralanırsa hemen devreye girilecek. Ya da bonservisiyle alınması teklifi için de rakam çok önemli. Faslı yıldızın da kararı burada devreye giriyor.

FAS MİLLİ TAKIMININ YILDIZLARINDAN

SARI-KIRMIZILILARIN Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması ve milli takımdan da yakın arkadaşı olan Hakim Ziyech'in Galatasaray'da olması çok büyük bir avantaj olarak görülüyor. Alman ekibin de oyuncusunun parlaması için kiralama formülüne bu aşamada sıcak bakabileceği konuşuluyor. Hollanda doğumlu Faslı oyuncu 2022-23 sezonu başında Ajax'tan bedelsiz olarak Bayern'e gitti.

UMUT NAYİR PLANI

GALATASARAY, önümüzdeki sezon hücumda sıkıntı yaşamamak için bu bölgede de alternatifler yaratacak. Okan Buruk'un gözüne kestirdiği isimse Göztepe'nin de ilgilendiği Umut Nayir. 30 yaşındaki golcü ise sürekli oynamak istiyor. G.Saray'da yedek kalmayı sorun etmezse ve F.Bahçe sözleşmeyi feshederse transfer gerçekleşebilir.

GORETZKA'DAN 'GALATASARAY' PAYLASIMINA BEGENİ

GALATASARAY'IN 8 numara transferi için dünya yıldızları konuşulurken, B.Münihli Leon Goretzka'dan da taraftarları heyecanlandıran bir hamle geldi. 33 yaşındaki yıldız, futbolcu arkadaşı Kramer'in 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi. Bu hamle, oyuncu ile temasa geçildiği düşüncesini akıllara getirdi.