Fenerbahçe’de aday bolluğu

Yeni sezonda transfer çalışmaları kapsamında girişimlerini sürdüren Fenerbahçe'de hem yabancı hem yerli takviye arayışları sürüyor. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Başkan Ali Koç'a verdiği rapor doğrultusunda Tottenham'da görev alan Pierre-Emile Hojbjerg'i düşünüldüğü iddia ediliyor.

1 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

28 yaşındaki Hojbjerg'in mevcut piyasa değeri 18 milyon euro. Yıldız ismin, takımıyla 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Gelmesi durumunda ise Fred ile orta sahada sürekli görev almasına kesin gözüyle bakılıyor. Kanarya ayrıca, Yusuf Kabadayı için harekete geçti. Schalke 04'te sezonu tamamlayan Türk asıllı Alman sol kanat oyuncusu için bonservisinin olduğu Bayern Münih kulübü ile temasa geçildi. 20 yaşındaki oyuncu için Jose Mourinho olumlu rapor verince Başkan Ali Koç harekete geçme talimatı verdi. Yine geçtiğimiz sezon Leicester City'de görev yapan Wilfried Ndidi'nin de Jose Mourinho'nun geniş listesinde olduğu biliniyor. Başarılı orta saha oyuncusu geçen sezon takımında 6 gol 6 asistlik katkı ortaya koydu.