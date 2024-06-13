Galatasaray’a genç 10 numara

Süper Lig'de üst üste iki yıl şampiyon olan ve gelecek sezon 5. yıldızı takmayı hedefleyen Galatasaray, transferde yerli avına çıktı. Fenerbahçe'den Umut Nayir'i listesine alan sarıkırmızılılar listesine Nürnberg forması giyen genç gurbetçi Can Uzun'un da peşine düştü. Montella tarafından geçtiğimiz günlerde Türk Milli Takımı'nın Euro 2024 kadrosundan çıkarılan 18 yaşındaki oyuncu, için Aslan'ın devreye girdiği iddia edildi. Alman ekibi Nürnber'in Frankfurt'ta satmaya çalıştığı yıldız adayına sarı-kırmızılı ekibin ciddi bir ilgisi olduğu iddia edildi.

FORVETTE DE OYNUYOR

18 yaşındaki futbolcu, asıl mevkii olan 10 numaranın yanı sıra santrfor olarak da görev alabiliyor. Almanya doğumlu genç yıldız, Nürnberg altyapısından yetişirken kulübünde 2023 yılından bu yana da profesyonel olarak forma giyiyor.

FOFANA İDDİASI

G.SARAY için flaş bir iddia ortaya atıldı. Aslan'ın Fransız ekibi Monaco'nun orta sahası Youssouf Fofana ilgisi taraftarları heyecanlandırdı. 25 yaşındaki futbolcu için yönetimin, kulübüne 35 milyon Euro, oyuncuya da yıllık 6 milyon Euro net maaş teklif ettiği ifade edildi. Fransa Milli Takımı'nda da oynayan Mali asıllı Fofana, geçen sezon 32 maçta 4'er gol ve asist kaydetti