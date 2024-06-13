Kara Kartal’da Paulista tamam

BEŞİKTAŞ yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi ve savunma hattına önemli bir takviye yaptı. Stoper mevkisi için bir süredir çalışmalarda bulunan Kara Kartal, Atletico Madrid'de forma giyen Gabriel Paulista transferinde mutlu sona ulaştı. 33 yaşındaki Brezilyalı oyuncu bu sezon La Liga'da 23 karşılaşmada formada giydi. Şampiyonlar Ligi'nde süre bulamayan oyuncu Kral Kupası'nda ise 1 maçta forma giydi.

Gabriel Paulista'nın kariyerinde Villarreal, Arsenal, Valencia gibi takımlar bulunuyor. Paulista kariyerinde La Liga'da 224 maça çıkarken takımına 8 gol ve 8 asistlik katkı verdi. Brezilyalı stoper, Premier Lig'de Arsenal formasıyla 46 maçta forma giydi. Oyuncunun kariyerinde 17 Şampiyonlar Ligi, 12 Avrupa Ligi maçı bulunuyor. Bu arada Kara Kartal'ın yeni hocası Giovanni van Bronckhorst, bugün İstanbul'a geliyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörlük koltuğuna oturacak olan Hollandalı çalıştırıcı, böylelikle mesaisine başlayacak. 49 yaşındaki teknik adam, kendisi için düzenlenecek törende 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.