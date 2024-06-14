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Haberler Spor Filenin Sultanları doludizgin

Filenin Sultanları doludizgin

Türkiye, Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup ederken, 10. maçında 8. galibiyetini aldı

HABER MERKEZİ
Filenin Sultanları doludizgin
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasındaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti. Çin'in Hong Kong özel idari bölgesinde oynanan mücadeleyi kazanan ay-yıldızlılar, turnuvadaki 10. maçında 8. galibiyetini aldı.Son VNL şampiyonu milliler, Hong Kong etabındaki üçüncü maçında yarın TSİ 15.30'da Çin ile karşılaşacak. Öte yandan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri, 19 Haziran Çarşamba günü belli olacak. Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Filenin Sultanları'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Paris 2024'ün grup aşamasındaki rakipleri, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta TSİ 14.00'te yapılacak kura törenin ardından belirlenecek.
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