EA Sports’a göre kupa İngiltere’nin

2010'DAN beri turnuvaların kazananını tahmin eden EA Sports, EURO 2024 şampiyonunu tahmin etti. Şampiyonu ve golleri atacak isimleri tahmin eden EA Sports'a göre İngiltere ve Almanya finalde karşılaşacak. EURO 2024 güncellemesi alan FC 2024'e Türkiye dahil olmak üzere tüm ülkeler ve bu ülkelerin EURO 2024 kadroları FC 24'e eklendi. EA Sports, Dünya Kupası ve Avrupa şampiyonaları öncesinde turnuvayı oyunun yapay zekası ile simüle etmeye devam etti. FC 24'te yapılan simülasyonda turnuvayı kazanan takım açıklandı. Yapılan tahmine göre turnuvanın finalinde İngiltere ve Almanya karşılaşacak. Final maçında İngiltere, Harry Kane'in skoru 2-1'e getiren golüyle şampiyon olacak. Turnuvaları bilme başarısıyla dikkat çeken EA Sports, son Dünya Kupası'nı Arjantin'in kazanacağını bilmişti.