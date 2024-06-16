Fenerbahçe’den çifte atak

Süper Lig'de sezon öncesi teknik direktör Jose Mourinho hamlesiyle iddiasını ortaya koyan Fenerbahçe, dış transferde bombaları patlatmak üzere. Sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam Mourinho'nun talebi üzerine Al-Nassr'dan Sadio Mane'yi ilk sıraya alırken Suudi Arabistan'dan gelen haberler umutları artırdı. Buna göre Al- Nassr'ın yöneticileri, yeni sezonda Avrupa'da oynamak isteyen sol kanat Sadio Mane ile bir görüşme gerçekleştirecek. Al-Nassr'ın, Senegalli yıldızın ayrılığı konusunda engel çıkarmayacakları, yapılacak görüşmede 32 yaşındaki oyuncuya ilk etapta kiralık olarak takımdan ayrılmasının teklif edileceği kaydedildi.

FENER'İN ELİ İYİCE GÜÇLENDİ

Bu gelişme üzerine Kanarya'nın Mane transferinde eli güçlenirken, sol bek transferinde de Levent Mercan ismi iyice ciddiye bindi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da devrede olduğunun ortaya çıkmasından sonra sarı-lacivertliler işi bitirme noktasına getirdi. Kulübü Karagümrük'le bütün pürüzlerin de giderildiği belirtiliyor. 23 yaşındaki sol bek oyuncunun en kısa sürede Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması bekleniyor. Almanya'da yetişen Levent, 2022 yılında Schalke'den Karagümrük'e transfer olmuştu.