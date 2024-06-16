Galatasaray’da rota Bourigeaud

SÜPER Lig'de önümüzdeki sezon yine şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, dış transferde bu kez Fransa'ya yöneldi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk için transferde birinci öncelik 8 numara. Geçtiğimiz yıl da bu mevki için genç hoca istekte bulunmuş ancak istediği seviyede bir isim alınamamıştı. Kesinlikle başarı çıtasını yükseltmek isteyen Buruk, listesini yönetime sundu. Genç çalıştırıcının hedefindeki isimlerden birinin de Benjamin Bourigeaud olduğu ortaya çıktı. Rennes forması giyen 30 yaşındaki Fransız oyuncunun takımdan ayrılmak istemesi transferin önünü açtı.

AYRILMAK İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için ayrılacağını açıklaması sarı-kırmızılıların şansını daha çok artırdı. Kariyerinde daha önce de Lens'te forma giyen ve ülkesinden ayrılmayan Bourigeaud, Süper Lig seçeneğini oldukça cazip görüyor.

DORTMUND'DAN EMRE'YE TALİP

GALATASARAY, Borussia Dortmund forması giyen orta saha oyuncusu Emre Can için devreye girdiği iddia edildi. Emre Can'ın uzun süredir formasını giydiği Dortmund'dan ayrılma kararı aldığı ifade edildi. Bu doğrultuda harekete geçen sarı kırmızılı yönetimin, Alman ekibiyle pazarlıklara başladığı öne sürüldü. Galatasaray'ın, yıldız futbolcu için 5 milyon Euro civarında bir bonservis teklifi yapacağı aktarıldı. Almanya Milli Takımı fornması giyen Emre Can, EURO 2024'ün ilk maçında İskoçya ağlarını havalandırmıştı