İspanya çok rahat

EURO 2024'ün favori ülkelerinden İspanya, B Grubu'ndaki ilk maçında Hırvatistan'ı 3-0 mağlup etmeyi başardı. Maça hızlı başlayan İspanyollar 29'da golü buldu. Orta sahada hareketlenen Fabian Ruiz, güzel bir ara pasıyla savunma arkasına sarkan Morata'yı gördü. Morata, topu 3-4 metre sürüp kaleci Livakovic'in sağından plaseyle ağlara gönderdi: 1-0. Golden sonra baskısını sürdüren İspanya'da 3 dakika sonra Ruiz sahneye çıktı. Ceza sahası önünde topla buluşan Ruiz, iki kişiden sıyrılıp topu ağlara gönderdi. 45. dakikada Yamal'ın kanattan yaptığı ortada savunma arkasına sarkan Carvajal'ın dokunuşuyla top ağlara gitti ve ilk yarı 3-0 sona erdi.

ÇABALAR YETERLİ OLMADI

İkinci yarıda topa daha çok hakim olan Hırvatistan net pozisyonlardan yararlanamadı. 57'de Kramaric'in şutu üstten auta gitti. 79'da ceza sahasında yaşanan karambolde Petkovic, Rodri'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 80'de Petkovic'in penaltısını Simon kurtardı. Dönen topta Perisic'in pasıyla Petkovic topu ağlara gönderdi ancak VAR'da pozisyonun ofsayt olduğu belirlendi. Karşılaşma 3-0 sona erdi.