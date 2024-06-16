Özel sporcular Avrupa şampiyonu

AVRUPA Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden özel sporcular, 4 X 200 metrede rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu. İsveç'te devam eden organizasyonda Aysel Önder, Doğukan Bostancı, Reyhan Taşdelen ve Mustafa Yıldırım'dan oluşan 4 X 200 Metre Mix Bayrak Takımı 1.38.69'luk dereceyle Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı. Bayrak takımı, Türkiye'ye bu alanda ilk altın madalyayı kazandırmış oldular. Ayrıca Kadınlar Cirit Atmada özel sporcu Eda Yıldırım altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. Eda, cirit atma dalında Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırdı