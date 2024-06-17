A milliler EURO 2024’te ilk maçına çıkacak! Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü.

Son maçlarını 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da oynayan iki ekip 12 yıl sonra yeniden karşılaşacak.

İLK MAÇ 2002'DE

Türkiye, Gürcistan ile ilk maçını 21 Ağustos 2002 tarihinde Trabzon'da yaptı. Milli takım, Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki özel karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki ilk sınavında da rakibini yine Trabzon'da ağırladı. 4 Eylül 2004 tarihinde Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki karşılaşmada Fatih Tekke'nin golüyle 1-0 öne geçen milliler, Asatiani'nin golüne engel olamadı ve maç 1-1 berabere bitti. 18. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 30 Mart 2005'te Tiflis'te yapılan rövanş maçından ise Türkiye 5-2 galip ayrıldı. Ay-yıldızlı ekibin bu maçtaki gollerini Tolga Seyhan, Fatih Tekke (2), Koray Avcı ve Tuncay Şanlı attı.

İki ülke milli takımlarının 7 Şubat 2007'de Tiflis'teki oynadığı özel maçı ise Gürcistan 1-0 kazandı.

Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

12 FUTBOLCU, İLK KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI HEYECANI YAŞAYACAK

Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Takım'da 12 futbolcu, ilk kez turnuvada oynama fırsatı buldu.

Almanya'da düzenlenen Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonunda Türkiye'nin kadrosunda 26 futbolcu yer alıyor.

Bu futbolculardan 12'si, ilk kez milli takımın Avrupa Şampiyonası kadrosuna alındı.

Kariyerinin başında olan Arda Güler, Kenan Yıldız, Semih Kılıçsoy, Ahmetcan Kaplan ve Bertuğ Yıldırım, genç yaşlarında şampiyonada boy gösterme fırsatı yakaladı.

Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün de ilk kez bu turnuvada oynama şansı elde etti.

Ay-yıldızlılarda 29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı ile 30 yaşındaki Samet Akaydın da kariyerinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda forma giyme fırsatına sahip oldu.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN ÜÇÜNCÜ, CENK TOSUN'UN İKİNCİ ŞAMPİYONASI OLACAK

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan 12'si, ikinci kez bu heyecanı yaşayacak.

Mert Günok, Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Yusuf Yazıcı ve İrfan Can Kahveci, millilerin grup aşamasında veda ettiği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) kadrosunda yer almıştı.

Milli takımda Hakan Çalhanoğlu üçüncü, Cenk Tosun ise ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda oynama fırsatı yakalayacak. Hakan, EURO 2016 ve EURO 2020'de forma giyerken, Cenk ise EURO 2016'da görev yapmıştı.

MİLLİ TAKIMIN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye-Gürcistan maçı, 18 Haziran Salı günü BVB Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19:00'da başlayacak.

Milli maç, TRT 1'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak.

Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak.

Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek.