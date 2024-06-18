Haydi çocuklar

2024 Avrupa Şampiyonası'nda sahne sırası A Milli Takımımıza geldi. F Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekibimiz Almanya'daki organizasyonda ilk sınavını bugün Gürcistan karşısında verecek. Milliler Gürcistan'ı yenip turnuvaya 3 puanla başlamayı hedefliyor. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç saat 19.00'da başlayacak ve TRT-1'den ekranlara gelecek. Karşılaşmada, Arjantinli hakem Facundo Tello düdük çalacak. Tello'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Gabriel Chade ve Ezequiel Brailovsky yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Litvanya Futbol Federasyonundan Donatas Rumsas olacak. Karşılaşmada İspanyol Alejandro Hernandez ise VAR görevini üstlenecek. Son maçlarını 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da oynayan iki ekip 12 yıl sonra yeniden karşılaşacak. Bu randevuyla birlikte Türkiye-Gürcistan ile 6. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye, 2'si resmi, 3'ü özel geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 12 gol attı, kalesinde ise 5 gol gördü. Türkiye ile Gürcistan arasında 24 Mayıs 2012'de oynanan hazırlık maçından ise milli takım Hamit Altıntop, Nuri Şahin ve Selçuk İnan'ın golleriyle 3-1 galip ayrıldı.

İRFAN CAN BUGÜN FORMA GİYEMEYECEK

A Milli Takım'da tedavisi süren İrfan Can Kahveci bu maçta forma giyemeyecek. Almanya'daki kampta sakatlanan oyuncunun durumu kontrol edilirken A Milli Takım'ın yardımcı antrenörü Selçuk Şahin, futbolcunun durumu ile ilgili "Önümüzde zaman da var. Süreç nasıl ilerleyecek bakacağız. İrfan kendini iyi hissediyor, antrenmanlarda bakacağız" demişti. Takımda sakatlığı süren bir diğer oyuncu İsmail Yüksek'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

627. RANDEVU

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ilk maçında bugün Gürcistan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 627'nci müsabakaya çıkacak. Türkiye, 101 yıllık tarihinde 341'i resmi, 285'i özel 626 maç oynayıp biri hükmen 242 galibiyet, 148 beraberlik, 236 yenilgi yaşadı. Ay-yıldızlılar, 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 84'ü ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 853 gol attı, kalesinde 897 gol gördü.

TRİBÜNLER DOLUP TAŞACAK

Türk taraftarların BVB Dortmund Stadı'nda oynanacak mücadelede A Milli Takımımıza büyük destek vermesi bekleniyor. Almanya'da ve çevre ülkelerde yaşayan gurbetçilerimiz Dortmund'a akın ederken karşılaşma tam bir karnaval havasında geçecek. Tribün hakimiyetini elinde bulunduracak ekibimiz bu avantajı kullanıp galibiyet için saldıracak. Açılışı 1974'te yapılan stadyum, 62 bin kişilik kapasitesiyle, turnuvaya ev sahipliği yapacak stadyumlardan Berlin Olimpiyat Stadı (71 bin) ve Münih Futbol Arena'dan (66 bin) sonra 3'üncü sırada bulunuyor. Eski ismi Westfalenstadion olan BVB Dortmund Stadı, 1974 ve 2006 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan statlar arasında yer aldı. Statta, 1974 Dünya Kupası'nda 4, 2006 Dünya Kupası'nda ise 6 maç oynandı. Hafta boyunca taraftarlarımız antrenmanlarda da Millilerimize büyük ilgi gösterdi.

GÖZLER ARDA'DA

A Milli Takımımızın bugünkü kritik randevusunda gözler Arda Güler'de olacak. Hafta boyunca büyük bir hırsla çalışan genç yıldızın bugün randevuda sağ kanatta maça başlayabileceği öğrenildi. Bilindiği gibi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella yıldız isimle ilgili "Arda hem Fenerbahçe'de hem de Real Madrid'de genelde sağ kanatta oynadı. Tek başına oynasaydı on numara olabilirdi ama şu an için sağ kanat oynamaya daha yakın gibi" ifadelerini kullanmıştı.