Kupa günlüğü: Belçika yıkıldı! Romanya şov yaptı

Avrupa Şampiyonası'nda heyecan E Grubu ile devam etti. Turnuvanın favori ekipleri arasında yer alan Belçika, ilk maçında Slovakya karşısında şok yaşadı. Hızlı başlayan maçın 4. dakikasında savunma arkasına sarkan Lukaku topu kaleye gönderemedi. 7'de Slovakya ilk tehlikeli atağında golü buldu. Sol kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Kucka'nın şutunda kaleciden dönen topa Schranz'ın dar açıdan çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0. 21'de Dubravka'nın kalesini terk ettiği anda Trossard'ın uzaktan şutu üstten auta çıktı. İlk yarı 1-0 sona erdi.

DUBRAVKA KALEDE DEVLEŞTİ

İkinci yarı üst üste Belçika pozisyonlarıyla başladı. 52. dakikada Trossard'ın şutunu kaleci Dubravka çıkardı. 55'de Trossard'ın ortasında Onana'nın kafayla çevirdiği topa kale önünde Lukaku dokundu ve top ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler'in gol kararı verdiği pozisyonda Lukaku'nun ofsaytta olduğu belirlenince gol iptal edildi. 61'de De Bruyne'nin uzun pasında savunmanın kavasından seken topa arka direkte Lukaku'nun şutu direğin dibinden auta çıktı. 62'de Doku'nun yerden sert ortasında kaleci Dubravka'dan dönen top Bakayoko'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunu savunma çizgiden çıkardı. 86'da sol kanattan hareketlenen Openda'nın yerden sert ortasında Lukaku'nun şutu ağlara gitti. Ancak Openda'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle bu gol de geçersiz sayıldı.

MELER 1 KEZ VAR'A GİTTİ

MAÇI yöneten Halil Umut Meler, performansıyla göz doldurdu. Yüksek tempoda geçen maçı çok iyi idare eden Meler, 4 kez sarı kartına başvurdu. Maçta iki kritik pozisyonda VAR devreye girdi. Lukaku'nun 56'da attığı gol ofsayta takılırken, 86'da attığı gol ise Openda'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Pozisyonu VAR'da izleyen Meler, golü iptal etti.

İNGİLTERE'DEN TARİHİ ZAFER

Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki ilk maçında Sırbistan'ı yenerek iddiasını gösteren kupanın favorilerinden İngiltere'de Jude Bellingham tarihe geçti. İngiltere'ye üç puanı getiren tek golü kaydeden Real Madrid'in yıldız futbolcusu, EURO 2020, 2022 Dünya Kupası ve EURO 2024'te forma giyerek 21 yaşına girmeden 3 majör turnuvada oynayan ilk Avrupalı oyuncu oldu. Genç yaşında milli takım forması giymeye başlayan ve şuanda dünyanın en iyi orta sahalarından biri olarak gösterilen Bellingham, maç sonunda açıklamalarda bulundu. 21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid'deki kazanma alışkanlığını milli takımda da göstereceğin belirterek kupayı kazanmak istediklerini söyledi. İngiltere C Grubu ikinci maçında 20 Haziran Perşembe günü Danimarka ile karşılaşırken, Sırbistan ise Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

ROMANYA ŞOV YAPTI

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası E Grubu ilk maçında Romanya, Ukrayna'yı farklı mağlup ederek organizasyona iyi başladı: 3-0. Allianz Arena'da oynan mücadeleye iki takımda temkinli başladı. 29. dakikada Man'ın pasında ceza yayınının gerisinde topla buluşan Stanciu gelişine sert bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 1-0. 38'de Stanciu korner atışında direkt kaleye vurdu, meşin yuvarlak arka direğe çarpıp oyun alanına döndü. İlk yarıda başka gol olmadı ve 1-0 Romanya üstünlüğüyle sona erdi. 53'te ani gelişen Romanya atağında topu önünde bulan Razvan Marin sağ ayağıyla yerden sert vurdu, kaleci Lunin'in hatasında top ağlarla buluştu: 2-0. 57'de Man ceza sahası içinde rakiplerinden bir bir sıyrılıp içeri çevirdi, Draguş topu boş kaleye yolladı: 3-0. Maçta başka gol olmadı ve Romanya müsabakayı 3-0 kazandı.

HOLLANDA'NIN YILDIZ İSİMLERİ İLKİ BAŞARDI

EURO 2024 D Grubu ilk maçında Hollanda, Polonya'yı geriden gelerek 2-1 mağlup ederken, iki oyuncusu da tarihe geçti. Hollanda'nın ilk golünü atan Liverpool'un yıldızı Cody Gakpo, 2000 senesinden bu yana büyük turnuvaların (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) grup aşamasında üst üste dört maçta gol atan üçüncü Avrupalı oyuncu oldu. Hollanda'da maça sonradan dahil olan eski Beşiktaşlı futbolcu Wout Weghorst, mücadelenin son bölümlerinde attığı golle ülkesine galibiyeti getirdi. Büyük turnuvalar (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) tarihinde Hollanda formasıyla oyuna sonradan girdiği maçlarda en fazla gol atan isim 3 golle Wout Weghorst oldu.

KOSOVA'DAN UEFA'YA SIRBİSTAN ŞİKAYETİ

Kosova, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda Sırbistan ile İngiltere arasında oynanan maçta Sırp taraftarların "Kosova aleyhine siyasi, şovenist ve ırkçı mesajlar içeren bayrak, slogan ve tezahüratlar sergilemesi" gerekçesiyle UEFA'ya şikayette bulundu. EURO 2024 gibi büyük bir etkinlikte Kosova devletine karşı yapılan çağrıların, milliyetçi gruplar için motivasyon kaynağı olduğuna ve bölgenin kırılgan güvenliğini tehdit ettiğine vurgu yapılan bildiride, bu tür pankartların gelecekteki maçlarda sergilenmemesi konusunda organizatörlerden dikkatli olmaları talep edildi. Başka bir kişi veya ülkeye karşı nefret felsefesine sahip kişilerin futbol sahalarında yer verilmemesine çağrıda bulunulan bildiride, "Futbol, şovenistlerin ve ırkçıların nefret söylemini teşvik etmesine hizmet etmemelidir." denildi.

ŞAMPİYONADA ERİKSEN MUCİZESİ

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası bir tarihi ana daha sahne oldu. Christian Eriksen, Slovenya ile Danimarka'nın 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başladı. Danimarkalı yıldız, 17'nci dakikada takımını öne geçiren golü kaydetti. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda bu karelerle hafızalara kazınan Danimarkalı futbolcu, travmasının izlerini adeta bu golle sildi. Slovenya'ya attığı golün ardından büyük sevinç yaşayan Christian Eriksen, mutluluğunu vatandaşlarıyla paylaşırken duygusal anlar yaşandı. Avrupa sahnesine muhteşem bir dönüş yapan Eriksen, üç yıl önce, Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen EURO 2020'de Danimarka'nın, Finlandiya'ya karşı oynadığı grup maçında Kalp krizi geçirdiği belirlenen yıldız oyuncuya futbola devam etmemesi önerilirken, o hayata futbolla döndü.

ADAM BUKSA RÜZGARI SÜRÜYOR

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla attığı gollerle lige damga vuran futbolculardan biri olan Adam Buksa, Avrupa Şampiyonası'na da iyi bir başlangıç yaptı. Polonya ile birlikte Avrupa Şampiyonası'nda yer alan Adam Buksa, Lewandowski ve Milik'in sakatlık yaşamasının ardından Hollanda maçına kendisine ilk 11'de yer buldu. Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Hollanda olmasına rağmen Polonya 16. dakikada köşe vuruşu kazandı. Ceza sahasına yapılan ortada Adam Buksa topa iyi yükseldi ve kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Geçtiğimiz sezon Antalyaspor formasıyla 33 maça çıkan Adam Buksa, 16 gol atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.