Beşiktaş’a matador yıldız

Transfer çalışmalarını yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un raporu doğrultusunda sürdüren Beşiktaş, yeni golcüsünü Fransa'da buldu. Yeniden yapılanmaya gitmeye hazırlanan siyah-beyazlı ekip, golcü transferi için çalışmalarını hızlandırdı. Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Kara Kartal, Fransız devi PSG formasını terleten İspanyol golcü Marco Asensio için düğmeye bastı. Siyah-beyazlı ekibin, İspanyol golcü için Fransız ekibinin kapısını çaldığı öne sürüldü. Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan 28 yaşındaki golcü oyuncu, geçtiğimiz sezon PSG forması altında 31 karşılaşmada görev alırken takımına 5 gol 7 asistlik katkı verdi. Geçen yıl yaz transfer döneminde Real Madrid ile yollarını ayırarak bedelsiz olarak PSG'ye imza atan İspanyol golcü, futbol kariyeri boyunca 410 karşılaşmada görev alırken bu karşılaşmalarda 77 gol, 63 asiste imza attı. Kartal'ın golcü oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı hedeflediği iddia edildi.

CHAMBERLAİN AYRILIYOR

Beşıktaş'ta, iç transferde de hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda sözleşmesi sona eren Rachid Ghezzal takıma veda ederken, kiralık kontratı biten Joe Worrall da takımı Nothingham Forest'a geri döndü. Geçtiğimiz sezon başında takıma gelen İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade- Chamberlain ile de yollar ayrılıyor. 30 yaşındaki futbolcunun İngiltere'ye dönmeye hazırlandığı ve kendisiyle Sheffield United'ın ilgilendiği öğrenildi.