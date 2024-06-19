Harika çocuklar

2024 Arrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımımız, Gürcistan'ı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez organizasyona galibiyetle başladı. 10. dakikada Kenan Yıldız, ceza yayının hemen üstündeki Kaan'ı gördü. Bu oyuncunun yerden sert şutunda top direkten auta çıktı. 25'te Ferdi ortasını yaptı. Savunmadan seken topa Mert'in gelişine yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0. 26'da Barış sağdan getirip içeri çevirdi, Orkun'un arka direğe bıraktığı topu Kenan ağlara yolladı. Ancak osfayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 32'de Kochorashvili, yerden içeri çevirdi. Mikautadze'nin altıpasın sağ çaprazından yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-1.

ÖNCE ARDA SONRA KEREM

65'te Arda Güler'in içeri doğru kat etmeye başladığı esnada yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1. 70'te Kochorashvili'nin savunmayı geçip vurdu, top direkten döndü. 87'de Zeki Çelik'in ortasında Yusuf Yazıcı'nın vuruşunu kaleci Mamardashvili çeldi. 90+7'de Gürcistan'ın kullandığı köşe vuruşunun ardından kaleci Mert Günok'un uzaklaştırdığı topu alan Kerem Aktürkoğlu'nun topla ilerleyip skoru belirledi: 3-1.

ARDA'DAN TARİHİ GOL

Türkiye, EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup ederken Arda Güler'in attığı golle galibiyete uzandık. Mücadelenin 62. dakikasında rakip kaleye jeneriklik bir gol kaydeden Arda Güler, (19 yaş 114 gün) Cristiano Ronaldo'yu (2004; 19 yaş 128 gün) geride bırakarak Avrupa Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu oldu. Ayrıca Arda, büyük turnuvalar (Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası) tarihinde gol atan en genç Türk oyuncu oldu.

JENERİKLİK GOLLER

A Milli Takımımız Gürcistan karşısında jeneriklik gollere imza attı. 26. dakikada Mert Müldür'ün gelişine vuruşu ile topu havalandırışı büyük coşku yaşatırken, ikinci yarıda da Arda Güler mükemmel bir gole imza attı. 65. dakikada topu önünde bulan yıldız oyuncumuz harika bir vuruşla fileleri gördü.

EVİMİZDE GİBİYDİK

A Milli Futbol Takımı'na, EURO 2024'teki ilk maçında Türk taraftarlar büyük destek verirken evimizde gibi hissettirdi. 62 bin kişilik BVB Dortmund Stadyumu'nda yaklaşık 50 bin Türk taraftar yer aldı. Taraftarlar, 90 dakika boyunca milli futbolcuları yaptıkları tezahüratlarla destekledi. Bu arada maçın ardından milliler tribünlerle galibiyeti kutlarken, stat hoparlörlerinden 'Memleketim' şarkısı çalındı. Bu anlar stattaki ve ekran başındaki vatandaşlarımıza duygu dolu anlar yaşattı.

MAÇ ÖNCESİ GERİLİM

Karşılaşma öncesinde Gürcistan tribünler ile bazı Türk taraftarlar arasında gerilim yaşandı. Kale arkasında bölümünde iki grup arasında kavga çıkarken tribünler arasında karşılıklı yabancı maddeler atıldı. Yaşanan kavgaya güvenlik güçleri müdahale etti. Çıkan kavga stadyumun genelinde de büyük tepki çekti.

ALMANYA SOKAKLARINDA AY-YILDIZ COŞKUSU

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlar, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Gürcistan ile yaptığı maç için meydanlara akın etti. Karşılaşmaya gidemeyen futbolseverler ise milli maç heyecanını şehirlerde kurulan "Fan Zone"larda yaşadı.

BAKAN BAK MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak, maçı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF Yönetimi ile birlikte takip etti.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NA TEBRİK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, EURO 2024'te ilk galibiyetini alan A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak kutladı.

Başkan Erdoğan, takımın yıldızları ile tek tek konuştu. Erdoğan, galibiyet sonrası "Devamını Bekliyoruz" mesajını verdi. Teknik direktör Vincenzo Montella da gruptaki diğer maçlar için Başkan Erdoğan'a davette bulundu.