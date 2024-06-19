Lindelöf’e onay çıktı

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile bütün kulvarlarda başarı hedeflediği önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe, önceliği savunma hattına verdi. Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılarak sezonu Temmuz'da açacak olan sarı-laciverliler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İngiliz basını, Fenerbahçe'nin Manchester United forması giyen İsveçli defans oyuncusu Victor Lindelöf ile ilgilendiği iddia etti. İngiliz Sky'da yer alan habere göre, sarı-lacivertli takımın İsveçli savunma oyuncusu konusunda ısrarcı olduğu öne sürüldü. Manchester United'ın da 29 yaşındaki futbolcuyu satmaya sıcak baktığı kaydedildi.

MOURINHO TRANSFER ETTİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Manchester United'da çalıştığı dönemde Victor Lindelöf'ü İngiliz ekibine transfer eden isimdi. Bu nedenle tecrübeli oyuncuyla yeniden çalışmak istediği öğrenilen Mourinho'nun bu transfere onay verdiği öğrenildi. Manchester United ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Lindelöf'ün güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. 2017'den bu yana Manchester United'da oynayan İsveçli Lindelöf, İngiliz ekibiyle çıktığı 259 maçta 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Victor Lindelöf, 2023-24'te sadece 14 lig maçında forma giyebildi. Sakatlıklarla boğuşan ancak iyileştikten sonra da ilk 11'e dönmekte zorlanan oyuncunun Manchester United'dan ayrılmak istediği öğrenildi. 29 yaşındaki oyuncu, Avrupa kupalarında mücadele eden bir takımda yeni bir başlangıç yapmak istiyor.

ORTA SAHAYA SÜRPRİZ ÖNERİ

Orta saha transferi için listesindeki 1 numaralı aday olan Pierre-Emile Hojbjerg transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilere İngiliz ekibi Chelsea'nin 20 yaşındaki Fransız ön liberosu Lesley Ugochukwu önerildi. 20 yaşındaki futbolcu, 2022-23 sezonunda Avrupa Ligi'nde grup etabında Rennes ile temsilcimize rakip olmuş ve iki maça da 11'de başlamıştı. Fransız yıldız o sezonki çıkışının ardından 27 milyon Euro'ya Chelsea'ya transfer oldu. Forma şansı bulamadığı için kiralanması planlanan Ugochukwu, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye önerildi.

KOÇ'TAN ÖZBEK VE BURUK'A SERT SÖZLER

Fenerbahçe'de bayramlaşma töreni gerçekleşti. Herkesin bayramını kutlayan Başkan Ali Koç, EURO 2024'te mücadele eden milli takıma şans diledi. Sezon sonunda Fenerbahçe'nin büyüklüğünün görüldüğünü ifade eden Koç, "Fenerbahçe bir hoca getirir ve şampiyonluk unutulur. Bir rakibimiz var ki başkanı patolojik vaka. Hocası örgüt kırıntısı. Her lafları Fenerbahçe. Bunun kıymetini bilelim. Bütün enerjimizi başkalarını ittire ittire şampiyon yapan sistem için kullanalım" ifadelerini kullandı.