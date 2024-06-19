NBA’de şampiyon Celtics

NBA Finalleri'nin beşinci maçında Boston Celtics, sahasında Dallas Mavericks'i 106- 88'lik skorla yenerek seriyi 4-1 kazandı ve NBA şampiyonu oldu. Celtics, 16 yıl aradan sonra tekrar şampiyon olurken, 18'inci kez bu başarıyı kazandı. TD Garden'da oynanan karşılaşmaya daha iyi başlayan taraf ev sahibi Boston Celtics oldu. Celtics ilk çeyreği Mavericks karşısında 28-18 önde tamamlarken, soyunma odasına da 67-46 önde girdi. Üçüncü çeyrekte de iyi performansını sürdüren Celtics, bu periyodu 86-67 önde tamamlarken, rakibini 106-88 mağlup etti. Bu sonuçla Boston Celtics, final serisini 4-1 kazandı ve 18'inci kez NBA şampiyonu oldu. Celtics, 2008'den sonra tekrar şampiyon olmayı başardı. Maçın en skorer oyuncusu 31 sayı, 11 asist ve 8 ribaundla Jayson Tatum oldu. NBA Finalleri'nin en değerli oyuncusu ise Jaylen Brown seçildi.