Hırvatistan uzatmada yıkıldı

Euro 2024 B Grubu'nda büyük heyecana sahne olan maçta Hırvatistan ile Arnavutluk uzatma dakikalarında gelen golle 2-2 berabere kaldı. Arnavutluk, 11. dakikada Laçi'nin bulduğu golle 1-0 öne geçti. İlk devrede net pozisyonlara giren Arnavutluk, Hırvatistan kalecisi Livakovic'i geçemedi. İlk yarı Arnavutluk'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. İkinci devrede bambaşka bir hücum takımı kimliğine bürünen Hırvatlar, 74. dakikada Kramaric ve 76. dakikada Gjasula'nın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 öne geçti. İkinci 45 dakikada rakip kalede pek gözükmeyen Arnavutluk, ender gelişen ataklarından birinde 90+5'te Gjasula'nın golüyle durumu 2-2 yaptı ve maç bu skorla sona erdi.