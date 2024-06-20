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Haberler Spor Jose Mourinho resmen Fenerbahçe için mesaiye başladı

Jose Mourinho resmen Fenerbahçe için mesaiye başladı

Fenerbahçe'de İsmail Kartal yerine getirilen Portekizli teknik adam Jose Mourinho, mesaiye resmen başladı. İstanbul'a gelen tecrübeli teknik adam sosyal medya hesabından "1.gün" şeklinde yazılı paylaşım yaptı.

HABER MERKEZİ
Jose Mourinho resmen Fenerbahçe için mesaiye başladı

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, İstanbul'a gelerek yeni sezon için mesaiye başladı. Fenerbahçe'nin yeni sezon öncesi takımın başına getirdiği Jose Mourinho, tatilinin ardından yeniden İstanbul'a geldi. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına başlayan Portekizli teknik adam sosyal medya hesabından "1. Gün" yazılı paylaşım yaptı.

Sarı-lacivertli futbolcular 22-23 Haziran'da sağlık kontrollerinin ardından tesislerde toplanmaya başlayacak. İlk etap çalışmalarını 24-29 Haziran'da Topuk Yaylası'nda yapacak olan Fenerbahçe, daha sonra 2-13 Temmuz tarihlerinde de Avusturya'nın Bad Wastersdolf'ta kamp yapacak..

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