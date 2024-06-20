KSK’de Ahmet sesleri

Karşıyaka, yeni sezona iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Yeşil-kırmızılı ekip, son olarak Çorum FK'da forma giyen 36 yaşındaki Ahmet İlhan Özek'e kanca attı. Sözleşmesi sezon sonu biten Ahmet İlhan ile temasa geçen kurmaylar, oyuncudan olumlu dönüş aldı. Bu sezon 30 maçta 3 gol, 5 asistlik bir performans sergileyen Ahmet İlhan, Çorum ekibinin Play-Off oynamasında gösterdiği performans ile pay sahibi olmuştu. Profesyonel kariyerine Bozüyükspor'da başlayan Ahmet İlhan, Manisaspor, Karabükspor, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Giresunspor, Altınordu formalarını da terletti.

ERGÜLLÜ KARATAŞ'LA BULUŞTU

Başkan İlker Ergüllü, Almanya kuruluşlu uluslararası telekomünikasyon şirketi olan Yusuf Karataş'la ikinci kez bir araya geldi. Geçen sezonlarda futbol ve basketbolda Süper Lig takımlarına firması Yukatel'in sponsorluk desteğini veren Yusuf Karataş'ın görüşmede KSK'nin her konuda yanında yer alacağının sözünü verdiği belirtildi.

ALTINORDU'NUN GÖZBEBEĞİ MERT

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da gözler genç kaleci Mert Furkan Bayram'ın temmuz ayında yapılacak UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'nde göstereceği performansa çevrildi. Şimdiye kadar Berke Özer, Erce Kardeşler, Muhammet Taha Tepe, Erhan Erentürk, Ali Emre Yanar, Ozan Can Oruç ve Onuralp Çevikkan gibi kalecilerden önemli bonservis gelirleri elde eden İzmir ekibi şimdi de Mert Furkan'ın yıldızının parlamasını umut ediyor. U19 Milli Takımı'nın kalesini koruyan 19 yaşındaki file bekçisini şimdiden Avrupa kulüplerinin yakın takibe aldığı öğrenildi. Geçen sezon 2'nci Lig'de 16 maçta görev yapan Mert, alt yaş kategorilerinde 23 kez milli oldu.