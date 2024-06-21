İspanya tam gaz

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası B Grubu'nda ilk maçını da kazanan İspanya ve İtalya, dün kritik maçta karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi İspanya 1-0 kazandı. Karşılaşmaya İspanya oldukça etkili başladı. Henüz 2. dakikada sol kanattan çizgiye inen Nico Williams ortaladı. Pedri kafayı vurdu ama kaleci Donnarumma son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. 11'de hızlı gelişen İspanya atağında bu kez Morata içeriye kesti. Nico Williams müsait posizyonda topu auta attı. 24'te Lamine Yamal caza alanına çalımlarla girdi. Pasında Morata'nın şutunu kaleci Donnarumma çıkardı. Aynı dakika içinde Fabian Ruiz'in uzaktan sert şutunu kaleci Donnarumma yine kornere çeldi. İlk devre golsüz eşitlikle sona erdi.

NICO WILLIAMS DİREĞİ GEÇEMEDİ

İkinci yarıya İspanya yine baskılı başladı. 52'de Cucurella çizgiye inip yerden ortaladı. Pedri ön direkte müsait pozisyondan yararlanamadı. 55'te Nico Williams soldan ortaladı. Morata kafayla dokundu. Kale önünde Calafiori ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve İspanya 1-0 öne geçti. 58'de Morata'nın uzaktan sert şutunda kaleci Donnarumma topu çeldi. 70'te Nico Williams'ın sol çaprazdan şık vuruşunda top üst direkte patladı. 74'te Pellegrini'nin frikiğinde top üstten dışarı çıktı. 90 ve 90+1'de Ayoze Perez kaleci Donnarumma'yı geçemedi. İspanya zorlu maçı 1-0 kazanarak adını son 16 Turu'na yazdırdı.