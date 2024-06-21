Sırbistan son anda

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu ikinci maçında Slovenya ile Sırbistan 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmaya Slovenya atak başladı. 7. dakikada Sesko'nun kafa ile sektirdiği topu Mlakar kontrol etti. Bu oyuncunun şutunda kaleci Rajkovic gole izin vermedi. 27'de Lukic'in ara pasında Mladenovic kale önüne ortaladı. Vlahovic'in kafa vuruşunda kaleci Oblak topu kontrol etti. 38'de Elsnik, rakibinden sıyrılıp ceza yayı önünden çok sert vurdu. Yan direkte patlayan topu tamamlayan Sesko fileleri bulamadı. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere bitti.

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

İkinci yarı hayli tempolu başladı. 69. dakikada Slovenya öne geçti. Bu dakikada sağ kanatta savunmadan aldığı topla hızla ileri çıkan Karnicnik, meşin yuvarlağı soldan bindiren Elsnik'e verdi ve ceza sahasına koşusuna devam etti. Ceza sahasına sokulan Elsnik'in yerden ortasında arka direkteki Karnicnik tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 90+5'te Sırbistan beraberliği yakaladı. Son anlarda kaleci Rajkovic'in de gol umuduyla geldiği korneri sağdan Ilic kullandı. Altıpas önünde yükselen Jovic, kafayla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlanırken ve her iki takım da birer puanı paylaştı.