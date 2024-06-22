Galatasaray’da rota McTominay

GALATASARAY, transferdeki ikinci bombasını Premier Lig devi Manchester United'ın 27 yaşındaki İskoç orta saha oyuncusu Scott McTominay ile patlatmaya hazırlanıyor. Cim-Bom, futbolcunun transfer görüşmelerinde önemli mesafe kaydetti. Sarı kırmızılılarda oynamaya sıcak bakan McTominay'ın menajeriyle yapılacak görüşmelerde anlaşmanın sağlanması bekleniyor. Piyasa değeri 37 milyon Euro olan McTominay'ın bonservisi konusunda Manchester United yönetiminin de kolaylık sağlayacağı öğrenildi. İngiliz kulübün kadroda düşünmediği futbolcusunu 15 milyon Euro'ya satabileceği ifade edildi. Galatasaray ile McTominay'ın menajeri arasındaki görüşmede anlaşma sağlanması halinde 27 yaşındaki başarılı İskoç orta saha oyuncusu Euro 2024 sonrasında İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalayacak.